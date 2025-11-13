Uruguaianense confirma favoritismo, goleia AMF e chega às semifinais do Gauchão de Futsal

Pelo terceiro ano consecutivo, a Uruguaianense está entre os quatro melhores times do Estado. Nesta quarta-feira (12), a equipe venceu a AMF, de Marau, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana, por 7 a 1, pelo jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, as equipes haviam empatado em 3 a 3, em Marau.
Desde os primeiros minutos, os donos da casa foram superiores e fizeram valer o apoio de seu torcedor, que lotou o ginásio, como costuma fazer. Dentro de quadra, a AEU conseguiu ampliar a vantagem após a entrada do goleiro-linha da equipe adversária, que não soube aproveitar a estratégia.
Agora, a Uruguaianense se junta a Santa Rosa e Passo Fundo Futsal entre os classificados para as semifinais. Atlântico e ACBF, que empataram na ida em 3 a 3, voltam a se enfrentar na segunda-feira (17), para definir o último classificado.
Primeiro tempo
Dentro de casa, a Uruguaianense aproveitou o apoio do torcedor e começou a todo vapor, sufocando a AMF. Com 1min24s, Murilo interceptou um passe no meio da quadra, driblou o marcador adversário e chutou rasteiro. João Paulo espalmou.
O goleiro do time de Marau foi bastante acionado no primeiro tempo. Aos três minutos, Maicon tabelou com Murilo, ficou livre pelo meio, mas parou na grande defesa do arqueiro. Cerca de um minuto depois, ele também espalmou uma cobrança de falta de Duh Moura, que levou perigo.
Os donos da casa insistiram e conseguiram abrir o placar. Faltando pouco mais de oito minutos para o intervalo, Duh Moura avançou pelo lado esquerdo e finalizou forte no alto. A bola explodiu no travessão e rebateu em Japa, morrendo no fundo das redes: 1 a 0.
A comemoração durou pouco, já que a AMF empatou 40 segundos depois. Na primeira troca de passes que envolveu a defesa adversária, Ponce fez boa jogada na ala esquerda, tabelou com Tomas e cruzou para Formiga, que apenas empurrou a bola para o gol: 1 a 1.
Faltando 4min35s para o intervalo, Pastor recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe visitante com um jogador a menos por dois minutos. A AEU não conseguiu aproveitar a vantagem numérica neste momento do jogo, desperdiçando, inclusive, um tiro-livre direto cobrado por Murilo.
Apesar da chance perdida, o fixo redimiu-se quando o cronômetro apontava 47 segundos para o fim. Kaio foi acionado na linha de fundo, no lado esquerdo e cruzou rasteiro para que Murilo apenas escorasse para as redes: 2 a 1.
Segundo tempo
Tal qual na etapa inicial, a Uruguaianense voltou para os últimos 20 minutos com muita intensidade na quadra de ataque. Com cerca de cinco minutos, João Paulo fez quatro defesas em finalizações de fora da área, sendo três de Duh Moura e uma de Mika.
A AMF chegou a levar perigo perto dos oito minutos. No lado esquerdo, Everton cobrou falta em direção ao meio da quadra de ataque da equipe. Kaiky bateu de primeira, mas Careca defendeu.
No lance seguinte, Japa partiu para a jogada individual na ala esquerda, invadiu a área e parou na defesa de João Paulo. No rebote, o goleiro voltou a salvar a AMF, que pouco conseguia pressionar o time da casa.
A Uruguaianense seguiu superior no jogo e marcou pela terceira vez. Aos 9min16s, após cobrança de escanteio, a bola sobrou fora da área para Murilo, destaque da partida, que marcou o seu segundo gol no duelo: 3 a 1.
Nos minutos finais, a AMF colocou em quadra o goleiro-linha, mas acabou facilitando o caminho para a AEU, que marcou outros quatro gols. Primeiro, Japa foi lançado por Careca e aproveitou o gol aberto. Depois, foi Duh Moura quem marcou o quinto gol. O sexto foi de Alex, faltando menos de um minuto para o apito final. E nos últimos sete segundos, Gregory encobriu o goleiro e confirmou a vitória por 7 a 1.