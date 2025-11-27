Uruguaianense 0x2 Atlântico: veja os gols e os melhores momentos da partida pela semifinal do Gauchão de Futsal

O Atlântico venceu a Uruguaianense por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), pela semifinal do Gauchão de Futsal. No Schmittão, na Fronteira, Vilela teve noite inspirada e marcou os gols da vitória para os visitantes.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (2), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Para se classificar, a AEU precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.
Já o Atlântico avança com um empate. Caso a partida vá para a prorrogação, o Galo tem a vantagem do empate para garantir a vaga na grande decisão, por ter a melhor campanha até aqui.