União Tresmaiense e Sobradinho são campeões na Série C

A terceira divisão do Gauchão de Futsal 2025 já tem seus primeiros dois campeões na temporada. As disputas regionais foram finalizadas no sábado (1º) em Três de Maio e em Sobradinho.
Na Conferência Oeste, o título ficou com o União Tresmaiense ,que derrotou o Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito.
A partida terminou empatada no tempo normal, em Três de Maio, em 1 a 1. Como já havia ocorrido empate no jogo de ida, foi necessária uma prorrogação de 10 minutos. E no tempo extra, o União venceu por 2 a 1, conquistando o título.
Já no Leste, o campeonato ficou com a Associação Sobradinho. Depois de vencer o Peñarol, em Guaíba, na partida de ida, a equipe trouxe a decisão para perto do torcedor e voltou a vencer, agora por 2 a 1. A última vez que Sobradinho jogou a Série B foi em 2019.
Final geral da Série C
Agora, União Tresmaiense e Sobradinho vão disputar a final geral da Série C. A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) deve confirmar as datas nos próximos dias.
A primeira partida será em Sobradinho, no Ginásio da Fejão, e o segundo jogo em Três de Maio, no Ginásio da AABB. As duas equipes já garantiram o acesso à Série B na próxima temporada.