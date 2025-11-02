União Tresmaiense e Sobradinho são campeões na Série C

União Tresmaiense campeão da Conferência Oeste em 2025. Pedro Naressi / Divulgação União Tresmaiense Futsal

A terceira divisão do Gauchão de Futsal 2025 já tem seus primeiros dois campeões na temporada. As disputas regionais foram finalizadas no sábado (1º) em Três de Maio e em Sobradinho.

Na Conferência Oeste, o título ficou com o União Tresmaiense ,que derrotou o Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito.

A partida terminou empatada no tempo normal, em Três de Maio, em 1 a 1. Como já havia ocorrido empate no jogo de ida, foi necessária uma prorrogação de 10 minutos. E no tempo extra, o União venceu por 2 a 1, conquistando o título.

Já no Leste, o campeonato ficou com a Associação Sobradinho. Depois de vencer o Peñarol, em Guaíba, na partida de ida, a equipe trouxe a decisão para perto do torcedor e voltou a vencer, agora por 2 a 1. A última vez que Sobradinho jogou a Série B foi em 2019.

Final geral da Série C

Agora, União Tresmaiense e Sobradinho vão disputar a final geral da Série C. A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) deve confirmar as datas nos próximos dias.