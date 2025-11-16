Futsal

Campeão da Terceirona
Notícia

União Tresmaiense é campeão da Série C do futsal gaúcho

Título da terceira divisão na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) foi obtido neste sábado (15), em Três de Maio

Gustavo Manhago

