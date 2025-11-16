União Tresmaiense é campeão da Série C do futsal gaúcho

União já havia vencido a Conferência Oeste da Série C. Divulgação União Tresmaiense Futsal

O ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB - ficou completamente lotado neste sábado (15), em Três de Maio, para ver a última partida da Série C do Gauchão de Futsal em 2025. União Tresmaiense e Associação Sobradinho jogaram a grande final da terceira divisão do futsal adulto masculino na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) nesta temporada.

Depois de empatarem o jogo de ida, em Sobradinho, na semana anterior, os times entraram em quadra por uma simples vitória para conquistarem o título. Ambos já haviam garantido o acesso à Série B em 2026, por terem vencido as disputas regionais. O União Tresmaiense venceu a Conferência Oeste enquanto Sobradinho levou a Leste.

E o título geral da Série C ficou com os donos da casa. Com gols de Guto, Schuster, Kaíque e Bernardo, o União venceu a decisão por 4 a 2. Marcinho, contra, e Gão, descontaram para os visitantes.

