União Tresmaiense é campeão da Série C do futsal gaúcho

O ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB - ficou completamente lotado neste sábado (15), em Três de Maio, para ver a última partida da Série C do Gauchão de Futsal em 2025. União Tresmaiense e Associação Sobradinho jogaram a grande final da terceira divisão do futsal adulto masculino na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) nesta temporada.
Depois de empatarem o jogo de ida, em Sobradinho, na semana anterior, os times entraram em quadra por uma simples vitória para conquistarem o título. Ambos já haviam garantido o acesso à Série B em 2026, por terem vencido as disputas regionais. O União Tresmaiense venceu a Conferência Oeste enquanto Sobradinho levou a Leste.
E o título geral da Série C ficou com os donos da casa. Com gols de Guto, Schuster, Kaíque e Bernardo, o União venceu a decisão por 4 a 2. Marcinho, contra, e Gão, descontaram para os visitantes.
Galeria dos Campeões
Os últimos vencedores da Série C foram:
2025 - União (Três de Maio)
2024 - FX Futsal (Fontoura Xavier)
2023 - Asaf (Campos Borges)
2022 - Cerro Largo (Cerro Largo)
2021 - Soberano (Sarandi)