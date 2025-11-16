Traipu x Passo Fundo Futsal: onde assistir ao jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal terá o jogo mais importante de sua temporada nesta segunda-feira (17). Às 20h, a equipe gaúcha enfrenta o Traipu, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca-AL, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Na ida, o time alagoano venceu por 1 a 0, em Passo Fundo. Portanto, para o PFF seguir na competição terá de vencer por qualquer placar, o que força a prorrogação. Caso os clubes empatem na prorrogação, a vaga na final será decidida nas penalidades.
O Passo Fundo Futsal também disputa o Gauchão de Futsal e está classificado para as semifinais do torneio. Contudo, o time do técnico Vandré da Costa prioriza a competição nacional e busca chegar à final inédita.
No ano passado, quando foi realizada a primeira edição do campeonato, os gaúchos foram eliminados nas quartas de final do Brasileirão. A campanha de 2025 já é a melhor da história da equipe.
Onde assistir a Traipu x Passo Fundo Futsal
A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube.