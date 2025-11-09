SER Santiago derrota Russo Preto é o primeiro finalista da Série Ouro em 2025

Já é conhecido o primeiro dos dois times que seguirão sonhando com o título do estadual da Série Ouro — a principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) em 2025. Neste sábado (8), em Santiago, a equipe da SER Santiago derrotou o Russo Preto, de Não-Me-Toque no tempo normal e segurou um empate na prorrogação para chegar à grande decisão.

Como perdeu o jogo de ida, fora de casa, no sábado anterior, a SER Santiago precisou vencer, por qualquer placar, no tempo normal, para levar o confronto à prorrogação. Fez 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Rani e Gordo. Chegou a 4x0 na etapa complementar com Andy e Léo Borges.

O Russo Preto encostou no placar marcando três vezes em sequência, mas Rani, novamente, e Léo, deram a folga necessária e a vitória nos 40 minutos por 6 a 4, já que os visitantes ainda marcaram o quarto gol.

Empate na prorrogação

No tempo extra de 10 minutos, Santiago voltou a sair na frente do placar, com mais um gol de Rani, o terceiro dele na noite. O Russo Preto empatou com Matheus. Mas não conseguiu a virada e foi eliminado. A SER Santiago se classificou com o empate por ter tido melhor campanha na fase classificatória do campeonato.