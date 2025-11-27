A Liga Nacional de Futsal está em sua reta final. Somente quatro times seguem na disputa e logo mais serão conhecidos os dois finalistas da edição 2025 da LNF.
Na noite desta quinta-feira (27), às 20h, o Corinthians recebe o Campo Mourão para o jogo de volta de uma das semis. Na ida, o Timão venceu, fora de casa, por 1 a 0.
A outra semifinal será decidida no Rio Grande do Sul. O Atlântico recebe o Jaraguá, em Erechim, às 17h30min do domingo (30). Os catarinenses têm a vantagem, depois de vencer o confronto de ida por 3 a 1.
Veja abaixo como acompanhar os jogos.
Semifinais da LNF 2025 — jogos de volta
Corinthians x Campo Mourão
- Quando? Quinta-feira (27), às 20h
- Onde assistir? Bandsports, Goat, Xsports e LNF TV
Atlântico x Jaraguá
- Quando? Domingo (30), às 17h30min
- Onde assistir? Bandsports, Goat, Xsports e LNF TV
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲