Seleção feminina de futsal inicia segunda etapa de treinos na Granja Comary

Faltando 18 dias para o começo da primeira Copa do Mundo feminina de futsal, e 20 para a estreia brasileira contra o Irã, em Pasig, nas Filipinas, a seleção brasileira intensifica a preparação a partir desta semana.

No domingo (2), as meninas do Brasil chegaram à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no centro de treinamentos da CBF, para a segunda etapa da preparação rumo ao Mundial. Serão cinco dias na Serra Fluminense até o embarque para a Tailândia, no próximo sábado (8), última escala antes da chegada às Filipinas.

A chegada em Bangkok está prevista para domingo (9). No país, serão mais três amistosos em cinco dias:

11 de novembro: Tailândia

13 de novembro: China

15 de novembro: Tailândia