A 18 dias da Copa
Notícia

Seleção feminina de futsal inicia segunda etapa de treinos na Granja Comary

Equipe finalizou preparação em Lages (SC) e seguiu para Teresópolis (RJ). Embarque para a Copa será no dia 8

Gustavo Manhago

