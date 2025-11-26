Seleção Brasileira de futsal é convocada para últimos jogos do ano

Seleção lidera o ranking da Fifa e tem 100% de aproveitamento em 2025. Jô Marcone / CBF / Divulgação

A seleção brasileira masculina de futsal foi convocada para os dois últimos compromissos da equipe no ano. O técnico Marquinhos Xavier escolheu 15 jogadores para representarem o país nos amistosos contra a Holanda, nos dias 20 e 21 de dezembro, em Foz do Iguaçu e em Santa Helena, no interior do Paraná.

Atual campeã mundial, a seleção começou o ano vencendo a Copa Intercontinental, o primeiro desafio após a conquista da Copa do Mundo de 2024. No torneio disputado em março, o Brasil bateu Groenlândia, Irã e Afeganistão.

Em setembro, o Brasil foi campeão da Copa das Nações ao superar Polônia, Guatemala, e Paraguai, dando início ao ciclo para o Mundial de 2028.

Os últimos jogos da seleção brasileira foram em novembro, contra o Japão, no país asiático. Nas duas partidas, a equipe treinada por Marquinhos Xavier saiu vitoriosa.

Dentre os convocados para os amistosos de dezembro, apenas um jogador atua no futsal brasileiro: o goleiro Matheus, do Joinville. A base dos 15 nomes não foge do que já vinha sendo testado pelo treinador nos demais confrontos deste ano.

Confira abaixo os convocados para os jogos contra a Holanda

Goleiros

Willian (Norlisk)

Matheus (JEC)

Fixos

Neguinho (Barcelona)

Marcelo (Semey)

Alas

Felipe Valério (Sporting)

Dyego (Al-Ula)

Fabinho (Palma)

Lucão (Palma)

Cleber (Al-Qadisiyah)

Marcel (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Matheus (Barcelona)

Pivôs