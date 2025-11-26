Seleção Brasileira de futsal é convocada para últimos jogos do ano

A seleção brasileira masculina de futsal foi convocada para os dois últimos compromissos da equipe no ano. O técnico Marquinhos Xavier escolheu 15 jogadores para representarem o país nos amistosos contra a Holanda, nos dias 20 e 21 de dezembro, em Foz do Iguaçu e em Santa Helena, no interior do Paraná.
Atual campeã mundial, a seleção começou o ano vencendo a Copa Intercontinental, o primeiro desafio após a conquista da Copa do Mundo de 2024. No torneio disputado em março, o Brasil bateu Groenlândia, Irã e Afeganistão.
Em setembro, o Brasil foi campeão da Copa das Nações ao superar Polônia, Guatemala, e Paraguai, dando início ao ciclo para o Mundial de 2028.
Os últimos jogos da seleção brasileira foram em novembro, contra o Japão, no país asiático. Nas duas partidas, a equipe treinada por Marquinhos Xavier saiu vitoriosa.
Dentre os convocados para os amistosos de dezembro, apenas um jogador atua no futsal brasileiro: o goleiro Matheus, do Joinville. A base dos 15 nomes não foge do que já vinha sendo testado pelo treinador nos demais confrontos deste ano.
Confira abaixo os convocados para os jogos contra a Holanda
Goleiros
- Willian (Norlisk)
- Matheus (JEC)
Fixos
- Neguinho (Barcelona)
- Marcelo (Semey)
Alas
- Felipe Valério (Sporting)
- Dyego (Al-Ula)
- Fabinho (Palma)
- Lucão (Palma)
- Cleber (Al-Qadisiyah)
- Marcel (El Pozo)
- Arthur (Benfica)
- Matheus (Barcelona)
Pivôs
- Rafa Santos (ElPozo)
- Pito (Barcelona)
- Rocha (Sporting)