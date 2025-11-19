Seleção brasileira chega às Filipinas para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Seleção terá 14 jogadoras disponíveis na competição. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira chegou nesta quarta-feira (19) nas Filipinas para a disputa da Copa do Mundo Feminina de Futsal. O Brasil estreia no domingo (23), às 8h30min (de Brasília) contra o Irã. No Grupo D, a equipe treinada por Wilson Sabóia também enfrentará Itália e Panamá.

A preparação do Brasil para o primeiro Mundial da categoria começou em Lages, Santa Catarina, com duas vitórias em amistosos contra a Nova Zelândia. Depois, a seleção teve um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e rumou à Tailândia, onde participou de um pequeno torneio. Em Bangkok, o Brasil venceu Nova Zelândia e Tailândia e ficou com o título.

Vale destacar que a seleção brasileira lidera o ranking da Fifa e chega na competição como uma das favoritas ao título. Neste ano, ainda foi campeã da Copa América, em março, com 100% de aproveitamento.

Formato da competição

Com 16 seleções, a Copa do Mundo será dividida em quatro grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das chaves, com os dois melhores avançando para as quartas de final. Na etapa eliminatória, os confrontos serão decididos em jogo único.

Grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal 2025

Grupo A

Filipinas

Polônia

Marrocos

Argentina

Grupo B

Espanha

Tailândia

Colômbia

Canadá

Grupo C

Portugal

Tanzânia

Japão

Nova Zelândia

Grupo D

Brasil

Irã

Itália

Panamá

As convocadas da seleção brasileira

Goleiras

Bianca - Stein Cascavel (BRA)

Júlia - Nu’Alvares (POR)

Fixas

Taty - CMB (ITA)

⁠Diana - Bitonto (ITA)

⁠Camila - Nu’Alvares (POR)

Alas

Amandinha - Torreblanca (ESP)

Emily - Torreblanca (ESP)

Tampa - Roma (ITA)

Débora Vanin - CMB (ITA)

⁠Simone - Kristall (RUS)

⁠Luana Rodrigues - Stein Cascavel (BRA)

Pivôs