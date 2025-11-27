Seis clubes gaúchos foram convidados a participar da Liga Nacional de Futsal; confira as respostas

Uruguaianense, que está na semifinal do Gauchão de Futsal, foi uma das equipes que também receberam o convite da LNF. Fernanda Malfussi / AEU / Divulgação

A partir de 2026, a Liga Nacional de Futsal terá duas divisões compostas por 16 equipes. Das 24 franquias da entidade, as 16 de melhor desempenho nos últimos dois anos disputarão a elite, LNF Gold. Os demais representantes estarão na LNF Silver, segunda divisão, que ainda terá outras oito equipes.

Atlântico e ACBF seguem na primeira divisão, enquanto o Vélez Camaquã irá participar da nova competição. Ao lado do time da Região Sul, outros gaúchos podem ingressar na entidade para participar da LNF Silver.

Na busca por oito novas franquias, a Liga Nacional fez convites para diferentes times do Brasil. Do Rio Grande do Sul, seis times foram procurados: AMF, Guarani, Lagoa Futsal, Passo Fundo Futsal, Santa Rosa e Uruguaianense.

A partir do contato, os times tinham um prazo para responder o convite manifestando ou não o interesse em participar. O próximo passo será uma reunião entre todos os franqueados da LNF para definir quais times irão ingressar na entidade.

Vale destacar que o valor da franquia para entrar na Liga Nacional, que já foi próximo de R$ 1 milhão, foi reduzido para R$ 185 mil em função da mudança nas competições.

Confira a resposta das equipes gaúchas

AMF

A equipe de Marau ainda não respondeu o convite, que já teve o prazo inicial estourado. O clube informou que teve pouco tempo para dar uma resposta, o que inviabilizou o planejamento financeiro para o novo cenário, principalmente no que diz respeito ao custo de manutenção no decorrer da competição.

O time não está entre os que aceitaram a proposta, e a tendência é de que manifeste a decisão nos próximos dias. Serão realizadas reuniões entre representantes do clube, o que pode até reverter o cenário, ainda que seja improvável.

Independente da resposta, a equipe mostrou-se contente pelo convite e garante que sonha em participar da Liga Nacional de Futsal.

Lagoa Futsal

O clube de Lagoa Vermelha também recusou o convite. A decisão é parecida com a da AMF, já que se pauta nas questões financeiras.

Como o planejamento para o próximo ano já estava sendo feito desde outubro, o convite realizado em novembro chegou de forma inesperada e não permitiu que o Lagoa buscasse patrocinadores a tempo. A ideia para 2026 é ter um elenco competitivo para os torneios estaduais, mas não o suficiente para o nível da LNF.

Já no próximo ano, o clube buscará patrocinadores que possam ajudar no crescimento do projeto e, consequentemente, viabilizar a entrada na Liga Nacional.

Passo Fundo Futsal

O PFF vive um dilema interno e ainda não respondeu o convite. Presente no Campeonato Brasileiro, que tem custo anual de R$ 360 mil, o PFF teria de abrir mão da competição para disputar a Liga Nacional, com custo de R$ 185 mil, além das despesas com arbitragem e deslocamento.

Em contato com GZH Passo Fundo, a diretoria do clube garantiu que a decisão será tomada com base nos custos projetados. Caso decida participar da LNF Silver, a questão da competitividade não será um problema, já que o time chegou até as semifinais do Brasileirão e está a um passo da final do Gauchão.

Santa Rosa

O Santa Rosa respondeu o primeiro contato de forma positiva para que pudesse receber mais informações sobre calendário e regulamento da competição. Contudo, ainda avalia se tem condições de aceitar o convite.

A partir do momento que o clube tiver mais conhecimento do assunto, a diretoria, em conjunto com os patrocinadores, irão definir a posição final da equipe.

Aceitando ou não, o convite da LNF causou orgulho para o clube gaúcho, que viu o contato como uma forma de reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado.

Uruguaianense

A equipe acenou de forma positiva ao convite realizado pela entidade. A Uruguaianense respondeu que tem interesse em disputar a LNF Silver e enviou todos os documentos solicitados pela Liga para dar sequência ao processo.

Vale destacar que o time é um dos mais tradicionais do Estado e tem feito boas campanhas a nível estadual nos últimos anos. Recentemente, por exemplo, foi campeão da Copa dos Pampas pelo segundo ano consecutivo e está nas semifinais do Gauchão.

Outro fator que pode ser um atrativo para a competição nacional é a boa média de público no Ginásio Schmittão, local em que a torcida da AEU costuma apoiar o time de forma intensa.

Guarani

Por fim, o time de Frederico Westphalen também publicou nesta quinta (27) que recebeu o convite da LNF. Todavia, o clube ainda não decidiu e estão sendo feitas algumas reuniões com futuros parceiros para avaliar a possibilidade.

Por meio de postagem no Instagram, o Guarani fala em "honra e alegria" com o convite, além de enaltecer a competição como "a principal liga de clubes do mundo".

As equipes confirmadas na Liga Nacional de Futsal em 2026

LNF Gold

Magnus

Atlântico

Joinville

Jaraguá

Praia Clube

Cascavel

ACBF

Pato Futsal

Minas

Corinthians

Santo André

Campo Mourão

Umuarama

Marreco

Tubarão

São José

LNF Silver