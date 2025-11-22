Santa Rosa x Passo Fundo: tudo sobre o jogo pelas semifinais do Gauchão de Futsal

Santa Rosa x Passo Fundo: tudo sobre o jogo de ida das semifinais. Arte GZH

Santa Rosa e Passo Fundo se enfrentam neste domingo (23), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Santa Rosa x Passo Fundo

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Na fase anterior, Santa Rosa e Passo Fundo eliminaram, respectivamente, AGE Guaporé e AAGF. Líder na primeira fase da competição, o time do norte gaúcho teve mais facilidade para chegar a semi. Já a equipe do noroeste do Estado, quarta colocada na primeira fase, aplicou uma virada heroica, na prorogação, nas quartas para se classificar.

Santa Rosa

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Passo Fundo

Veja os relacionados para o jogo: