Santa Rosa x AGE Guaporé: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

Santa Rosa x AGE Guaporé: tudo sobre o jogo das quartas de final.

Santa Rosa e AGE Guaporé se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Santa Rosa x AGE Guaporé

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

As equipes têm campanhas parecidas até aqui, o que torna o confronto um dos mais equilibrados da competição. Na ida, em Guaporé, a AGE venceu por 4 a 2 e carrega a vantagem do empate para o jogo de volta. Em caso de vitória dos donos da casa, a vaga nas semifinais será decidida na prorrogação, etapa em que o Santa Rosa terá a vantagem do empate por ter uma melhor campanha geral.

Santa Rosa

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

AGE Guaporé

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.