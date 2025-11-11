Santa Rosa passa pela AGE Guaporé na prorrogação e é o primeiro semifinalista do Gauchão de Futsal

Equipe da casa fez valer o apoio do torcedor. Renan Dias / Santa Rosa Futsal / Divulgação

O Santa Rosa é o primeiro time classificado para as semifinais do Gauchão de Futsal. Nesta segunda-feira (10), jogando em casa, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, a equipe treinada por Keké Szabo passou pela AGE Guaporé após vencer no tempo normal e segurar o empate na prorrogação. Na ida, a AGE havia vencido por 4 a 2.

Dentro de quadra, o Santa Rosa venceu a AGE Guaporé por 3 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, os visitantes até saíram na frente, mas foram surpreendidos nos minutos finais da primeira etapa e sofreram o empate. O resultado classificou os donos da casa, que possuem uma melhor campanha geral.

Agora, o Santa Rosa aguarda os demais classificados para saber quem será o adversário nas semifinais. Nesta terça-feira (11), será disputado o jogo de volta entre Passo Fundo Futsal e AAGF. No dia seguinte, jogarão Uruguaianense e AMF Futsal. E na semana que vem, Atlântico e ACBF se enfrentam.

No primeiro tempo

Santa Rosa aproveitou o ginásio lotado e teve um bom o começo de partida, explorando finalizações de fora da área. Caio, Jezin e Neto tentaram algumas vezes, mas pararam no experiente goleiro Jacky.

A AGE tinha dificuldades para criar chances claras de gol e não conseguia conter as boas investidas dos donos da casa, que abriram o placar aos 12min24s. Caio iniciou a jogada atrás do meio da quadra e tocou para Pato, aberto no lado esquerdo. O pivô cruzou na direção da área e encontrou Felipe, que apenas empurrou para o fundo das redes: 1 a 0.

A equipe de Guaporé levou perigo cerca de um minuto depois em cobrança de falta de Gui Farinho, que Caio, dentro da área, desviou para escanteio. Em contrapartida, Santa Rosa ampliou a vantagem com direito a um belo gol.

Aos 13min38s, o goleiro Juninho lançou para Vincenzo, na entrada da área. O pivô protegeu bem a bola e escorou de calcanhar para Ferro chutar no canto de Jacky: 2 a 0.

Depois do segundo gol, o time da casa diminuiu o ritmo e quem gostou foi a AGE, que conseguiu descontar. Faltando 4min20s para o intervalo, Peixoto tabelou com Teves, invadiu a quadra de ataque em velocidade pelo meio e finalizou rasteiro: 2 a 1.

Na etapa final

A primeira chance do segundo tempo foi de Neto, com 1min30s de bola rolando. Neto recebeu no meio da quadra, avançou em jogada individual e carimbou a trave após chute de bico.

Na sequência, Pity perdeu uma grande chance por volta dos três minutos. Após cobrança de escanteio, Caio afastou mal, e a bola sobrou em boas condições para o jogador da AGE chutar. Dentro da área, ele bateu com o pé esquerdo e não acertou o alvo.

Com as duas equipes no ataque, quem levou a melhor foi o Santa Rosa, graças a um erro do clube de Guaporé. Pity perdeu a bola perto a própria área, e Guilherme conseguiu tocar para Neto. Cara a cara contra Jacky, o ala finalizou de primeira e ampliou a vantagem: 3 a 1.

Pouco tempo depois, Pato, que estava no banco de reservas, invadiu a quadra, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo assim, o time da casa não perdeu o foco e quase marcou o quarto aos 12min24s. Vincenzo avançou pela esquerda, chutou cruzado, Guilherme desviou e Jacky espalmou.

No lance seguinte, Patrick fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e finalizou no canto de Juninho, que fez uma grande defesa. O fim da segunda etapa ainda contou com a expulsão de Jacky, que recebeu o segundo amarelo quando estava fora da quadra. Faltando 3min18s para o apito final, Gui Farinho cobrou falta na trave por pouco não descontou.

Prorrogação

Na primeira etapa do tempo extra, a AGE abriu o placar com Pity, que recebeu passe de Lucas Peres e ficou livre, no lado esquerdo da área. Contudo, faltando sete segundos para o apito final, Santa Rosa empatou com Ferro. O jogador recebeu no lado direito de ataque, chutou cruzado e e deixou tudo igual: 1 a 1.