Santa Rosa (1) 3x1 (1) AGE Guaporé: os gols e os melhores momentos do jogo das quartas de final do Gauchão de Futsal

O Santa Rosa passou pela AGE Guaporé na prorrogação e garantiu a primeira vaga às semifinais do Gauchão de Futsal. O confronto foi disputado no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa, na segunda-feira (10).
Dentro de quadra, o Santa Rosa venceu a AGE Guaporé por 3 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, os visitantes até saíram na frente, mas foram surpreendidos nos minutos finais da primeira etapa e sofreram o empate.
