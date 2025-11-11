Santa Rosa (1) 3x1 (1) AGE Guaporé: os gols e os melhores momentos do jogo das quartas de final do Gauchão de Futsal

O Santa Rosa passou pela AGE Guaporé na prorrogação e garantiu a primeira vaga às semifinais do Gauchão de Futsal. O confronto foi disputado no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa, na segunda-feira (10).

Dentro de quadra, o Santa Rosa venceu a AGE Guaporé por 3 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, os visitantes até saíram na frente, mas foram surpreendidos nos minutos finais da primeira etapa e sofreram o empate.

Leia Mais Santa Rosa passa pela AGE Guaporé na prorrogação e é o primeiro semifinalista do Gauchão de Futsal



