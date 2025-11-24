Santa Rosa 0x3 Passo Fundo: veja os gols e melhores momentos do jogo ida da semifinal do Gauchão de Futsal 2025

O Passo Fundo venceu o Santa Rosa por 3 a 0 no domingo (23) pelo primeiro jogo da semifinal do Gauchão de Futsal 2025. A partida foi disputada no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, Santa Rosa.

Após um primeiro tempo truncado e de superioridade dos donos da casa, o Passo Fundo voltou melhor na etapa complementar. Bruno marcou duas vezes e Basso decretou a vitória da equipe comandada pelo técnico Vandré da Costa Souza.