Santa Rosa 0x3 Passo Fundo: veja os gols e melhores momentos do jogo ida da semifinal do Gauchão de Futsal 2025

Vaga para a final será decidida no sábado (29), às 19h15min, na Arena Clube Comercial

Zero Hora

