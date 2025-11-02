Russo Preto vence SER Santiago e larga em vantagem nas semifinais da Série Ouro

Russo Preto representou o Estado na Copa Sul da CBFS em outubro. Mauricio Moreira / CBFS

O Russo Preto largou em vantagem no primeiro jogo das semifinais da Série Ouro de Futsal. No Ginásio Harry Alberto Erpen, em Não-Me-Toque, a equipe da casa venceu a SER Santiago por 6 a 3 e agora depende de um empate para chegar à decisão.

Na primeira etapa, o Russo Preto abriu vantagem com três gols marcados por Jean, Negão e Ivan. Os visitantes descontaram com Jones e foram para o vestiário em desvantagem.

Já no segundo tempo, Rani marcou para a SER Santiago, que ameaçou o empate na sequência. Contudo, Ivan fez mais uma vez e deixou o placar em 4 a 2. Nos minutos finais, Rani fez outro gol, mas Anthony balançou as redes duas vezes e confirmou a vitória por 6 a 3.

O jogo de volta será disputado no dia 8 de novembro, no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago. Para se classificar, a SER Santiago terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, a equipe depende de um empate, já que teve uma melhor campanha na primeira fase.