Passo Fundo x Santa Rosa: tudo sobre o jogo pelas semifinais do Gauchão de Futsal

Passo Fundo Futsal x Santa Rosa: tudo sobre o jogo das semifinais. Arte GZH

Passo Fundo Futsal e Santa Rosa se enfrentam neste sábado (29), às 19h15min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O duelo é válido pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Santa Rosa

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Passo Fundo Futsal

Eliminado nas semifinais do Campeonato Brasileiro, o PFF tem só o Gauchão para disputar, o que permite ao time depositar todas as forças na competição.

No jogo de ida, o Passo Fundo Futsal venceu por 3 a 0, fora de casa. O destaque foi o ala Bruno, autor de dois gols no confronto. A equipe treinada por Vandré da Costa depende de um empate para chegar a decisão. Caso seja derrotada, o jogo será decidido na prorrogação, etapa em que o PFF terá a vantagem do empate.

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Santa Rosa

Apesar da derrota no jogo de ida, o Santa Rosa quer surpreender o favorito Passo Fundo Futsal. Ao chegar nas semifinais, o time alcançou a melhor campanha de sua história na competição, o que reforça o bom trabalho executado nesta temporada.

Para chegar à final, será necessário vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. No tempo extra, o time terá de vencer novamente para sair com a vaga na final.

Veja os relacionados para o jogo: