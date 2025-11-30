Passo Fundo volta a vencer o Santa Rosa e é o primeiro finalista do Gauchão de Futsal

Equipe venceu todos os seis jogos do mata-mata. Alahna Oliveira / Passo Fundo Futsal/Divulgação

O primeiro time garantido na final do Gauchão de Futsal confirmou o favoritismo. Líder com sobra na primeira fase, o Passo Fundo Futsal disputará a decisão após campanha de 100% de aproveitamento no mata-mata. Neste sábado (29), a equipe venceu o Santa Rosa, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo, por 2 a 1. Como havia vencido na ida por 3 a 0, fora de casa, ficou com a vaga.

As equipes empataram na etapa inicial, com gols de Elisandro Imperador e Caio. No segundo tempo, São Pedro marcou o gol da vitória do PFF.

Esta será a segunda final do time na história da competição. Em 2020, a equipe perdeu o troféu para a ACBF ao ser derrotada em duas partidas.

O Passo Fundo Futsal aguarda o vencedor do confronto entre Atlântico e Uruguaianense, que disputam a segunda partida das semifinais na terça-feira (2). No primeiro jogo, vitória do Galo por 2 a 0.

Primeiro tempo

Dono da casa, o Passo Fundo Futsal aproveitou o apoio do torcedor para abrir o placar com quase quatro minutos de jogo. Bruno avançou pela esquerda e tocou para Viana, na entrada da área. O ala desviou para Elisandro Imperador, que chegava pelo lado direito. Ele tocou de primeira para o fundo das redes: 1 a 0.

O Santa Rosa foi dar a resposta aos 9min26s. Guilherme tabelou com Vincenzo, que devolveu de calcanhar. Próximo da área, o jogador finalizou rasteiro e viu Queixo defender com os pés.

Pouco tempo depois, o Passo Fundo Futsal perdeu grande chance de ampliar a vantagem com Elisandro Imperador. O goleiro Juninho saiu jogando errado e acabou entregando a bola para o pivô. Sem goleiro, ele chutou no gol, mas Felipe Monteiro conseguiu evitar que a bola entrasse.

Faltando 1min12s, Bruno avançou pela esquerda, driblou o goleiro Juninho e tocou para Elisandro Imperador, na área. Novamente livre, o jogador finalizou na trave.

No lance seguinte, o Santa Rosa conseguiu empatar o confronto. Após um erro na saída de bola do Passo Fundo Futsal, Queixo não conseguiu impedir que Caio aparecesse na área para empurrar para o fundo das redes: 1 a 1.

Segundo tempo

Por mais que o Santa Rosa precisasse da vitória, as primeiras chances da etapa final foram do Passo Fundo Futsal. Com três minutos, Gui Canhoto, duas vezes, e Basso, pararam nas defesas de Juninho. O clube da casa seguiu insistindo e criou boas chances com Bruno, pela esquerda. Em duas oportunidades, o camisa 10 quase acertou a trave e viu Juninho salvar mais uma vez.

Nos minutos finais, a equipe visitante apostou no goleiro-linha para ter vantagem numérica no momento de ataque. Faltando 2min53s para o apito final, em jogada de boa troca de passes, Neto foi acionado na entrada da área, pegou de primeira na bola, mas Queixo fez grande defesa.

O goleiro do Passo Fundo Futsal foi o destaque da reta final da partida e salvou a equipe novamente, cerca de um minuto depois, quando Pato recebeu passe no lado esquerdo da área e finalizou forte.