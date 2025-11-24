Passo Fundo vence o Santa Rosa fora de casa pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão de Futsal

Deu Passo Fundo no primeiro jogo da semifinal do Gauchão de Futsal 2025. Fora de casa, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, neste domingo (23), a equipe do técnico Vandré da Costa de Souza venceu o Santa Rosa por 3 a 0.
Os gols saíram todos na segunda etapa, após um primeiro tempo mais truncado. Bruno, camisa 10, marcou os dois primeiros para o Passo Fundo. Basso fechou o marcador faltando 6min23s para o fim, em um chute da própria área de defesa, quando o Santa Rosa ensaiava uma pressão para diminuir o placar.
As equipes voltam a se enfrentar no sábado (29), às 19h15min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. Para se classificar, o Santa Rosa precisa vencer a partida para forçar a disputa da prorrogação.
Já o Passo Fundo, avança com um empate. Caso a partida vá para a prorrogação, a equipe da casa tem a vantagem de empate para classificar à final.
Primeiro tempo truncado
As duas equipes adotaram postura de mais cautelosa em boa parte do primeiro tempo, o que deixou o jogo truncado em alguns momentos. Ocorreram muitos erros de passes em ambos os lados, especialmente na fase final de ataque.
O Santa Rosa buscou trabalhar mais a bola e começou melhor. O primeiro chute mais perigoso da equipe foi aos 10 minutos, após rápida cobrança de lateral e finalização de Felipe Monteiro para a defesa do goleiro Queixo.
No minuto seguinte, foi a vez do Passo Fundo tentar o gol. Gui Canhoto pegou de primeiro, de fora da área, após cobrança de escanteio, mas a bola subiu e saiu pela linha de fundo.
A melhor oportunidade do primeiro tempo saiu dos pés de Vincenzo, aos 8min27s. Cara a cara com o goleiro Queixo, o pivô do Santa Rosa desviou um chute cruzado e mandou no travessão. A equipe da casa chegou a reclamar com a arbitragem e pedir o gol, mas a bola não cruzou a linha.
O Passo Fundo cresceu no jogo a partir dos cinco minutos finais. Em jogada ensaiada após falta cometida por Vincenzo na entrada da área, Elissandro recebeu o passe e bateu alto para a defesa do goleiro no canto esquerda.
Segundo tempo de gols
A melhora do Passo Fundo se manteve na etapa complementar. Camisa 10, Bruno ditou o ritmo da equipe dentro de quadra e marcou dois gols.
Quando faltavam 10min20s, Bruno partiu pelo lado esquerdo de ataque, próximo da linha lateral, passou o pé direito duas vezes sobre a bola, puxou para a perna esquerda e bateu de fora da área, rasteiro, para abrir o placar.
Praticamente do meio da quadra, sem goleiro, Bruno bateu de perna direita aos 8min23s para ampliar o marcador para o Passo Fundo. O camisa 10 interceptou passe de Jezin, que tentou passe rasteiro e errou.
Faltando 6min23s, Basso deu números finais à partida: 3 a 0 para o Passo Fundo Futsal. O camisa 8 chutou da própria área de defesa para marcar. Com goleiro linha em campo, o Santa Rosa tentava pressionar para diminuir o prejuízo e acabou deixando o gol desprotegido.
Produção: Lucas de Oliveira