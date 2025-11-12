Passo Fundo vence a AAGF mais uma vez e se classifica para as semifinais do Gauchão de Futsal

Equipes se enfrentaram em Passo Fundo Alex Borgmann / Divulgação

Em mais uma atuação soberana do início ao fim, o Passo Fundo Futsal mostrou que será difícil superar a equipe no Gauchão de Futsal. Nesta terça-feira (11), o clube gaúcho venceu a AAGF, de Agudo, por 1 a 0, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, o PFF havia vencido por 5 a 0, fora de casa.

O único gol do jogo foi marcado por Elisandro Imperador, na primeira etapa. Apesar de ser apenas o segundo semifinalista confirmado, o Passo Fundo Futsal já garantiu a melhor campanha, o que lhe garante a disputa do segundo jogo da próxima fase em seu ginásio, além da vantagem do empate em uma eventual prorrogação.

Além da equipe, o Santa Rosa também já está garantido nas semifinais. Nesta quarta-feira (12), Uruguaianense e AMF Futsal disputam a terceira vaga, após um empate em 3 a 3, em Marau. Já no dia 17, Atlântico e ACBF jogam em Erechim, sendo que a ida também terminou empatada em 3 a 3.

Primeiro tempo

Assim como no jogo de ida, o Passo Fundo Futsal começou a partida de volta com muita pressão na quadra de ataque, sem deixar a AAGF ter espaços para contra-atacar. Com 1min30, Pedrinho recebeu no lado esquerdo e chutou cruzado, exigindo boa defesa de Ceará.

O goleiro da equipe da Região Central foi o destaque do primeiro tempo e impediu uma série de gols do PFF. Contudo, não conseguiu impedir a única bola na rede da primeira etapa.

Aos 6min28s, Bruno recebeu na esquerda, pisou em direção ao meio da quadra e tocou para Elisandro Imperador, próximo da área. O pivô protegeu bem a bola, girou para o lado esquerdo e finalizou forte: 1 a 0.

Na sequência, os donos da casa quase ampliaram aos 10min33s, quando, após cobrança de escanteio, Marcelinho desviou, livre na área, para fora. Outras chances foram criadas, principalmente em finalizações de fora da área, mas o goleiro da AAGF conseguiu defender.

O time de Agudo até teve boa chance nos últimos cinco minutos de bola rolando. Ceará lançou para Ferrugem, que dominou perto da área. O pivô chutou na direção do gol, mas parou na defesa de Queixo.

Segundo tempo

Com o resultado a seu favor, o Passo Fundo Futsal diminuiu o ritmo na etapa final, mas soube administrar a vantagem, dando sequência á superioridade do primeiro tempo.

Com 1min36s, Cardelli recebeu passe na parte central da quadra de ataque e chutou rasteiro no canto, com a bola passando próxima da trave. Cerca de cinco minutos depois, foi a vez de Viana levar perigo. Após cobrança de escanteio, o jogador se antecipou e também chutou para fora.

Faltando 6min33s para o apito final, Gui Canhoto chutou rasteiro de fora da área, no canto direito. Ceará saltou e conseguiu defender com a ponta dos dedos.