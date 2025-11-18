Passo Fundo perde para Traipu e está eliminado do Brasileirão de Futsal

O PFF precisava de uma vitória para manter a decisão aberta e levar a partida para a prorrogação. Traipu / Reprodução

Fim da linha para o Passo Fundo Futsal no Campeonato Brasileiro. Depois de perderem o jogo da ida da semifinal em casa, os gaúchos foram novamente derrotados pelo Traipu nesta segunda-feira (17), em Arapiraca-AL, e estão eliminados da competição. Os alagoanos vão disputar as finais contra o Atlético Piauiense.

O PFF precisava de uma vitória para manter a decisão aberta e levar a partida para a prorrogação. Bruno abriu o placar para o Passo Fundo, e Gé empatou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Elisandro ampliou para a equipe gaúcha, mas Erik aproveitou o rebote de uma defesa de Queixo e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual de novo.

O jogo terminou com a virada alagoana e confusão na quadra. Pereira aproveitou que o PFF estava com goleiro-linha e arriscou o chute do campo de defesa. Enquanto o Traipu comemorava o gol da vitória, o Passo Fundo reclamava de uma falta na origem do lance. No entanto, o árbitro validou o gol e mandou seguir.