Passo Fundo Futsal x AAGF: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

Passo Fundo Futsal x AAGF: tudo sobre o jogo das quartas de final.

Passo Fundo Futsal e AAGF se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h15min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x AAGF

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

O Passo Fundo Futsal conta com um amplo favoritismo, já que venceu o jogo de ida por 5 a 0 e decide a classificação dentro de casa. Para o PFF, basta um empate para chegar às semifinais.

Já do lado do time de Agudo, será necessário vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, a AAGF terá de vencer novamente, já que o Passo Fundo Futsal pode empatar nesta etapa por ter uma melhor campanha geral.

Passo Fundo Futsal

Veja os relacionados para o jogo:

Queixo, Kelwin, Viana, Basso, Edi, Bruno, Gui Canhoto, São Pedro, Pedrinho, Marcelinho, Leozinho, Arthur, Cardelli e Elisandro.

AAGF

Veja os relacionados para o jogo: