Passo Fundo 2x1 Santa Rosa: veja os gols e os melhores momentos da partida pela semifinal do Gauchão de Futsal

O Passo Fundo Futsal é o primeiro finalista do Gauchão da modalidade. Após bater o Santa Rosa por 3 a 0, no jogo de ida, a equipe voltou a vencer neste sábado (29), em casa, por 2 a 1, e vai em busca do título inédito.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Elisandro Imperador e São Pedro. Já o Santa Rosa marcou com Caio.