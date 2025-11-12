Passo Fundo 1x0 AAGF: o gol e os melhores momentos do jogo das quartas de final do Gauchão de Futsal

O Passo Fundo Futsal venceu a AAGF por 1 a 0 nesta terça-feira (11) e garantiu a vaga nas semifinais do Gauchão de Futsal. Depois de golear por 5 a 0 na ida, o PFF recebeu o time de Agudo na Arena Clube Comercial para completar a decisão.

O único gol do jogo foi marcado por Elisandro Imperador, na primeira etapa. Apesar de ser apenas o segundo semifinalista confirmado, o Passo Fundo Futsal já garantiu a melhor campanha, o que lhe garante a disputa do segundo jogo da próxima fase em seu ginásio, além da vantagem do empate em uma eventual prorrogação.

