Palma x Peñarol: onde assistir à decisão do Intercontinental de Futsal

Palma e Peñarol venceram as competições continentais deste ano. Uefa e Libertadores / Divulgação

Uma das principais partidas do futsal mundial será disputada nesta sexta-feira (7). A partir das 17h, Palma-ESP e Peñarol-URU se enfrentam pela decisão da Copa Intercontinental de Futsal. O confronto será disputado em Palma, na Espanha.

Favorito ao título, o clube espanhol é o atual campeão e já venceu o torneio em duas oportunidades. A vaga nesta edição foi conquistada após a conquista da Champions League da modalidade, em maio. Na ocasião, a equipe superou o Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Já o Peñarol disputará a competição pela primeira vez. O clube uruguaio surpreendeu ao vencer a Libertadores em junho, superando o Magnus, atual vice do Intercontinental, por 3 a 1.

Onde assistir a Palma x Peñarol