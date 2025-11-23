Na prorrogação, Uruguaianense vence o Guarani-FW e é bicampeã da Copa dos Pampas

Uruguaianense é bicampeã da Copa dos Pampas. Divulgação Associação Esportiva Uruguaianense

Pelo segundo ano consecutivo, a taça da Copa dos Pampas de futsal adulto masculino fica com a Uruguaianense, na Fronteira Oeste. Neste sábado (22), o time do técnico Márcio Garcez venceu duas vezes o Guarani, de Frederico Westphalen, no tempo normal e na prorrogação, para chegar ao bicampeonato da competição, organizada pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Na primeira partida, o Guarani havia vencido por 3 a 2 e, por isso, entrou em quadra neste sábado podendo empatar. Mas a Uruguaianense mostrou força e abriu 2 a 0 com Duh Moura e Murilo. William descontou para os visitantes e trouxe emoção para o segundo tempo.

Na etapa complementar, os donos da casa confirmaram a vitória com mais dois gols, um de Alessandro e outro de Gregory. A prorrogação estava garantida. E o único gol do período saiu quando faltavam dois minutos e 22 segundos para terminar a partida. Japa garantiu a taça para a Uruguaianense - bicampeã da Copa dos Pampas.

Galeria dos Campeões

A Copa dos Pampas foi criada pela Liga Gaúcha em 2019. A Uruguaianense iguala o Horizontina Futsal, que também é bicampeão. Em razão da pandemia de Covid-19, o torneio não foi disputado nos anos de 2020 e 2021.

Campeões da Copa dos Pampas

2019 - Guarany (Espumoso)

2022 - Horizontina

2023 - Horizontina

2024 - Uruguaianense

2025 - Uruguaianense