Na prorrogação, Atlec conquista a Série B do Gauchão de Futsal

Atlec, campeã gaúcha de futsal da segunda divisão

Foi com sofrimento. E também com muita emoção, que a Atlec - Associação Trespassense de Lazer, Esporte e Cultura - conquistou a Série B do Gauchão de Futsal, a segunda divisão do adulto masculino da Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Na segunda partida das finais, neste sábado (29), em Três Passos, a Atlec empatou com o Vélez Camaquã no tempo normal e venceu na prorrogação, conquistando o título pela primeira vez: 3x3 nos 40 minutos e 2x1 no tempo extra, finalizando o placar em 5 a 4. As duas equipes vão jogar a Série A do Gauchão em 2026.

No tempo normal, os visitantes abriram 3 a 0, com gols de Caio, Gui Vinícius e Gui Falcão. Mas a Atlec buscou a igualdade na etapa final. Lucas Alencar fez o primeiro, Gui Fonseca marcou o segundo e Léo Prestes empatou quando o cronômetro marcava cinco segundos para o fim do confronto.

Como houve empate no jogo de ida, em Camaquã, o confronto foi para a prorrogação. E mais uma vez, o Vélez saiu na frente, com Gui Vinícius. Só no segundo tempo da prorrogação, a Atlec virou. Primeiro, com Cleitão, empatando em cobrança de tiro livre direto. E o segundo gol dos donos da casa saiu dos pés de Lucas Alencar - título para Três Passos.

Galeria dos Campeões

Confira os últimos sete campeões da Série B do Gauchão de Futsal:

2025 - Atlec (Três Passos)

2024 - ACE Filtradores (Bom Princípio)

2023 - Cerro Largo (Cerro Largo)

2022 - FX Futsal (Fontoura Xavier)

2021 - AGE (Guaporé)

2020 - Santa Rosa (Santa Rosa)

2019 - Lagoa EC (Lagoa Vermelha)

