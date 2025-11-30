Futsal

É campeão
Na prorrogação, Atlec conquista a Série B do Gauchão de Futsal

Time de Três Passos vai jogar na elite do futsal gaúcho em 2026 e sobe de divisão com o Vélez Camaquã

Gustavo Manhago

