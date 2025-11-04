Mudanças no futsal brasileiro: confira o novo formato que deve iniciar em 2026

Jaraguá é o atual vencedor da Liga Nacional. Jaraguá Futsal / Divulgação

Uma reunião realizada nesta terça-feira (4) definiu mudanças cruciais para o futuro da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em São Paulo, estiveram reunidos representantes das franquias que fazem parte da Liga. A principal decisão diz respeito ao formato, que contará com duas divisões e que já funcionará em 2026.

A ideia de ter rebaixamento e promoções na LNF não é uma novidade, já que chegou a ser aprovada para a temporada 2024. Contudo, os próprios clubes decidiram voltar atrás na época, extinguindo a possibilidade.

Desta vez, a ideia retornou com força e deve ser confirmada nos próximos dias. Na votação desta manhã, o plano foi aprovado por 15 votos a 9. A primeira divisão, chamada de Divisão Gold, já conta com 16 equipes presentes. O critério para determiná-las foram as campanhas alcançadas em 2023, 2024 e neste ano. Atlântico e ACBF estão no grupo.

Em contrapartida, a segunda divisão, Divisão Silver, tem apenas oito equipes, por mais que a meta até 2026 seja ter 16. O Vélez Camaquã, por exemplo, que assumiu a vaga deixada pela Assoeva, acabou prejudicado pela decisão e disputará essa competição. O critério utilizado desconsiderou as campanhas do time de Venâncio Aires, antigo detentor da franquia, e considerou apenas o ano de estreia do Alviazul.

O planejamento da Liga Nacional é contar com a mudança já em 2026. A motivação seria atrair uma maior audiência, já que a entidade reconhece que houve um afastamento do público nos últimos anos.

Sistema de disputa

Na primeira fase, todas as equipes irão se enfrentar em turno único. Os quatro primeiros colocados da Divisão Gold avançam às quartas de final. Entre o quinto e o 12° lugar haverá um mata-mata para garantir vaga nas quartas. Depois, o sistema passa a ser como de costume, com jogos de ida e volta até a decisão.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão Silver, enquanto os dois primeiros da segunda divisão serão promovidos. O 14º lugar da primeira divisão e o terceiro da Divisão Silver irão disputar uma repescagem, valendo vaga na elite do futsal brasileiro.

O plano da entidade é replicar o modelo para eventuais terceira e quarta divisão, nos próximos anos.

Copa LNF

Outra novidade será a disputa de um torneio de mata-mata, que possibilitará confrontos entre os times das duas divisões. A ideia é contar com todas as equipes filiadas à entidade.

Os confrontos serão definidos inicialmente entre equipes da LNF Gold contra times da LNF Silver. O mata-mata será de jogos únicos, priorizando os clubes da segunda divisão no local das partidas. Caso sejam duas equipes da primeira, será feito um sortei para definir o mando. Já a final será em quadra neutra.

Outras mudanças

A Liga Nacional de Futsal também apresentou algumas possibilidades de eventos e formas de integração com o público. Outra mudança considerável foi a retomada da parceria com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), tanto na questão do registro dos atletas quanto na arbitragem.

As parcerias também serão fortalecidas com a CBF, a fim de fornecer uma vaga na Supercopa, assim como com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para trabalhar em busca do futsal nos Jogos Olímpicos.

Como estão definidas as divisões

Divisão Gold

Magnus

Atlântico

Joinville

Jaraguá

Praia Clube

Cascavel

ACBF

Pato Futsal

Minas

Corinthians

Santo André

Campo Mourão

Umuarama

Marreco

Tubarão

São José

Divisão Silver