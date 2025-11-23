Morre Jarlei Borges, fundador de time de futsal em Alvorada

Fundador do Borges Futsal Club, time amador de Alvorada, na Região Metropolitana, Jarlei da Silva Borges faleceu neste domingo (23), vítima de um câncer. Ele tinha 38 anos.
Borges enfrentava a doença há quatro anos. Na época em que foi diagnosticado com câncer, os jogadores do seu time decidiram realizar uma singela homenagem: todos rasparam o cabelo, em um ato de acolhimento e apoio ao presidente.
— Eles são minha família. Com eles ao meu lado, eu não vou desistir, nunca. E atitudes como essa, de cortar o cabelo, parece simples, mas me dão apoio. Vai ter perrengue, mas acreditando em Deus e com toda essa força vamos conseguir — disse à reportagem de GZH na época sobre o gesto dos 15 jogadores.
Em nota divulgada neste domingo, o Borges Futsal Club destacou que seu presidente "lutou bravamente e viveu intensamente". "Ensinou para quem o conhecia o quanto precisamos viver cada momento das nossas vidas com fé, amor e alegria.
O texto termina com uma mensagem de Borges: "Estou bem, pessoal. Obrigado por tudo, amo muito vocês e minha grande família".
A prefeitura de Alvorada destaca que Jarlei Borges deixa um legado de "compromisso, paixão e desenvolvimento" do futsal no município da Região Metropolitana.
Jarlei da Silva Borges será velado no Cemitério São Jerônimo, em Alvorada. O sepultamento ocorre às 11h de segunda-feira (24). Ele deixa a esposa, Camila Machado Strider, e três filhos.