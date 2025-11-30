Malgi vence Celemaster e abre vantagem nas finais da Série Ouro feminina

Malgi fez 3 a 2 na primeira partida Divulgação Malgi Futsal

Depois de decidirem as finais do Gauchão feminino, promovido pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), Malgi e Celemaster voltaram a se enfrentar neste sábado (29), na primeira partida das finais da Série Ouro, competição equivalente, mas promovida pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

E a Malgi largou em vantagem, vencendo por 3 a 2, no Ginásio Profut Sports Indoor, em Pelotas. Isa, Pietra e Ivana marcaram os gols das donas da casa, enquanto Deise e Letícia descontaram para as visitantes.

No próximo sábado (6), em Uruguaiana, ocorre a partida de volta. A Malgi será campeã com qualquer empate. Já a Celemaster precisará vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o jogo para uma prorrogação de 10 minutos. Persistindo o empate no tempo extra, a disputa irá para os pênaltis.