Liga Gaúcha divulga mandos de quadra da final da Copa dos Pampas de Futsal

Uruguaianense busca o bicampeonato da competição. Fernanda Malfussi / AEU/Divulgação

Estão definidos os mandos de quadra da final da Copa dos Pampas de Futsal. O torneio de mata-mata da Liga Gaúcha será decidido entre Uruguaianense, atual campeã, e Guarani-FW, clube que busca o título inédito.

A AEU chegou à final após eliminar a AGSL, de São Luiz Gonzaga. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2. Contudo, no confronto de volta, a Uruguaianense venceu por 6 a 1.

Já o clube da Região do Alto Uruguai passou pela Atlec, de Três Passos. No primeiro jogo, venceu por 5 a 3. Já na segunda partida, os times empataram em 1 a 1.

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (6), ficou determinado que o primeiro jogo da final será disputado em Frederico Westphalen, no Ginásio do Itapagé. Já a partida de volta ocorrerá no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. As datas e horários dos confrontos serão divulgados nos próximos dias pela Liga Gaúcha.

Vale destacar que a Uruguaianense também disputa o Gauchão de Futsal e está nas quartas de final da competição, etapa em que encara a AMF, de Marau. No primeiro duelo, as equipes empataram em 3 a 3. A segunda partida ocorrerá na próxima quarta-feira (12).