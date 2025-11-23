Jogo entre Atlântico e Jaraguá, pela Liga Nacional de Futsal, é adiado devido à queda de granizo e falta de luz

Estava tudo pronto para a bola rolar no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim, na partida entre Atlântico e Jaraguá, pela volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF). Contudo, o duelo precisou ser adiado devido à falta de luz no local e a queda de granizo na quadra e arquibancadas.
A chuva começou por volta das 16h40min, cerca de 20 minutos antes do embate decisivo entre gaúchos e catarinenses. O público, que lotava o estádio, precisou se abrigar debaixo de um espaço coberto. Já os atletas, que estavam no fim do aquecimento, precisaram evacuar a quadra devido às pedras que caiam do telhado, já danificado.
O confronto foi remarcado para o próximo domingo (30), às 17h30min.
O que o Atlântico precisa para se classificar à final?
Com o revés por 3 a 1 na ida, o time gaúcho terá de vencer para forçar a prorrogação e manter o sonho de chegar à decisão da LNF. O Galo tenta chegar a sua terceira final em quatro anos, enquanto o time de Santa Catarina busca a segunda de forma consecutiva.
O Galo eliminou o Cascavel nas quartas de final, com direito a vitória de virada no jogo de volta, em Erechim. Já os catarinenses venceram o rival Joinville duas vezes por 4 a 1.
Vale destacar que o Atlântico foi eliminado recentemente nas semifinais da Série Ouro ao ser derrotado duas vezes pela ACBF. No Gauchão de Futsal, os times voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, houve um empate em 3 a 3.
Em 2025, o Atlântico já conquistou a Supercopa Gramado, assim como a Copa do Brasil. No melhor dos cenários, o time pode terminar o ano com quatro conquistas.