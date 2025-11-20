Guia da Copa do Mundo Feminina de Futsal: onde assistir, regulamento, curiosidades e destaques da competição nas Filipinas

Seleção Brasileira lidera ranking da FIFA CBF / Divulgação

Anunciada pela Fifa, em dezembro de 2022, a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal levou três anos para ser concretizada. O evento, que começa nesta sexta-feira (21) e vai até 7 de dezembro, nas Filipinas, reunirá 16 países, entre eles, o Brasil.

A Seleção Brasileira é líder do ranking da Fifa e surge como uma das favoritas. Também estão no topo das candidatas ao título, as seleções da Espanha e de Portugal.

Confira a ficha técnica das 16 participantes da Copa do Mundo, distribuídas em ordem alfabética.

Argentina

Argentina, vice-campeã da Copa América em 2025 Divulgação AFA

Como classificou: vice-campeã da Copa América

Ranking da FIFA: 6º lugar

Técnico: Nicolas Noriega

Destaque: Carina Nuñez, pivô, 34 anos - Atlético Torcal (ESP)

Brasil

Brasil, campeão da Copa América em 2025 Conmebol / Divulgação

Como classificou: campeã da Copa América

Ranking da FIFA: 1º lugar

Técnico: Wilson Sabóia

Destaque: Amandinha, pivô, 31 anos - Torreblanca Melilla (ESP)

Canadá

Canadá, campeã do Torneio da Concacaf em 2025 Divulgação Concacaf

Como classificou: campeã do Torneio da Concacaf

Ranking da FIFA: 74º lugar

Técnico: Alexandre da Rocha

Destaque: Esther Brossard, pivô, 19 anos - Lehigh University (EUA)

Colômbia

Colômbia foi vice-campeã do Torneio de Xanxerê (SC) Divulgação Prefeitura de Xanxerê (SC)

Como se classificou: 3º lugar na Copa América

Ranking da FIFA: 8º lugar

Técnico: Roberto Bruno

Destaque: Melissa Jaimes, fixa, 22 anos - Atlético Torcal (ESP)

Espanha

Espanha ocupa a vice-liderança do ranking da FIFA Divulgação RFEF

Como se classificou: vice-campeã das Eliminatórias da UEFA

Ranking da FIFA: 2º lugar

Técnica: Claudia Pons

Destaque: Patricia Peque, ala, 38 anos - LBTL Alcantarilla (ESP)

Filipinas

Seleção das Filipinas é a anfitriã da Copa do Mundo 2025 Divulgação AFC - Asian Football Confederation

Como se classificou: país-sede

Ranking da FIFA: 63º lugar

Técnico: Rafael Merino

Destaque: Isabella Flanigan, pivô, 20 anos - Cockburn Wolves (AUS)

Irã

Seleção Iraniana Feminina de Futsal Divulgação AFC - Asian Football Confederation

Como se classificou: 3º lugar na Copa da Ásia

Ranking da FIFA: 9º lugar

Técnica: Shahrzad Mozafar

Destaque: Maral Torkaman, pivô, 22 anos - Esteghlal Tehran (IRÃ)

Itália

Itália conta com sete brasileiras naturalizadas no elenco Divulgação FIGC / Getty Imagens

Como se classificou: 3º lugar nas Eliminatórias da UEFA

Ranking da FIFA: 7º lugar

Técnica: Francesca Salvatore

Destaque: Renata Adamatti, pivô, 32 anos - CMB Futsal Team (ITÁ)

Japão

Seleção Japonesa venceu a Copa da Ásia em 2025 Divulgação AFC - Asian Football Confederation

Como se classificou: campeã da Copa da Ásia

Ranking da FIFA: 5º lugar

Técnico: Takehiro Suga

Destaque: Yuria Suto, 24 anos, goleira - Marín Futsal (ESP)

Marrocos

Marrocos foi campeão africano em 2025 Divulgação CAF - Confederação Africana de Futebol

Como se classificou: campeã da Copa Africana de Nações

Ranking da FIFA: 31º lugar

Técnico: Adil Sayeh

Destaque: Manal Essafir, 21 anos, pivô - Las Norias (ESP)

Nova Zelândia

Nova Zelândia (de preto) fez parte da preparação em Santa Catarina Divulgação Uniplac - SC

Como se classificou: campeã da Copa das Nações da Oceania

Ranking da FIFA: 21º lugar

Técnico: Nicholas Downes

Destaque: Catherine Pretty, 31 anos, pivô - Bloomsbury (ING)

Panamá

Panamá ficou em 2º lugar no Torneio da Concacaf Divulgação Concacaf

Como se classificou: vice-campeã do Torneio da Concacaf

Ranking da FIFA: 79º lugar

Técnica: Amarelis de Mera

Destaque: Estefania Salas, 28 anos, fixo - Chiltern (ING)

Polônia

Polônia pegou a última vaga da Europa no Mundial Divulgação UEFA

Como se classificou: 4º lugar nas Eliminatórias da UEFA

Ranking da FIFA: 14º lugar

Técnico: Wojciech Weiss

Destaque: Julia Basta, 24 anos, ala - Soccer Altamura ITÁ)

Portugal

Seleção Portuguesa Feminina de Futsal Federação Portuguesa de Futebol

Como se classificou: campeã nas Eliminatórias da UEFA

Ranking da FIFA: 3º lugar

Técnico: Luis Conceição

Destaque: Lidia Moreira, 30 anos, pivô - Nun'Alvares (POR)

Tailândia

Tailândia é a melhor asiática no ranking da FIFA Divulgação AFC - Asian Football Confederation

Como se classificou: vice-campeã da Copa da Ásia

Ranking da FIFA: 4º lugar

Técnico: Thanatorn Santanaprasit

Destaque: Suksen, 34 anos, goleira - Bangkok Women's FC (TAI)

Tanzânia

Tanzãnia vai jogar um torneio da FIFA pela primeira vez Divulgação FIFA

Como se classificou: vice-campeã da Copa Africana de Nações

Ranking da FIFA: 82º lugar

Técnico: Curtis Reid

Destaque: Shelda Mafuru, 28 anos, pivô - Simba Queens (TAN)

Formato e regulamento

A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times:

A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia

B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia

C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia

D - Brasil, Irã, Itália e Panamá

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.

Confira no link abaixo, a ordem dos jogos da Copa do Mundo

Pasig, a sede única da Copa

Philsports Arena, em Pasig. Divulgação FIFA

Todas as 32 partidas do Mundial serão disputadas num mesmo local: a Philsports Arena, em Pasig. A cidade tem 853 mil habitantes e fica na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.

A distância entre o Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, e o ginásio onde acontecerão os jogos da Copa, em Pasig, é de cerca de 14 quilômetros.

Pasig é um polo cultural, conhecido por seus diversos museus, restaurantes modernos, feiras de fim de semana com comidas típicas e artesanato local, além de uma vida urbana vibrante.

A Philsports Arena tem capacidade para 10 mil torcedores. O local já sediou a fase final do Grand Prix feminino de vôlei em 2000. Cuba foi campeã e a seleção brasileira ficou na terceira colocação.

Onde assistir a Copa?

O FIFA+, canal de streaming da FIFA, vai transmitir todos os jogos do Mundial com imagens e de graça. SporTV (tv por assinatura) e Cazé TV (streaming) também possuem os direitos de transmissão.

Jogos do Brasil na 1ª fase

23/11 - 8h30 - Brasil x Irã

26/11 - 9h30 - Brasil x Itália

29/11 - 8h30 - Brasil x Panamá

*Horários de Brasília

Curiosidades da Copa

Lucileia, pivô do Brasil Dutra Fotografia Esportiva / Divulgação

- A jogadora mais experiente do Mundial é a gaúcha Lucileia, que chegou aos 42 anos em junho. Natural de Santo Ângelo, ela joga no Bitonto, da Itália.

- Já a mais jovem atleta desta Copa será a ala tanzaniana Helena Mtundagi, com apenas 15 anos.

- As 16 seleções inscreveram 224 jogadoras. Onze já jogaram outras competições da FIFA, mas como atletas de futebol: são três filipinas, duas panamenhas, duas japonesas, uma italiana, uma argentina, uma neozelandesa e uma canadense.

A italiana, na verdade, nasceu no Brasil. Rafaela Dal'Maz, 34 anos, nasceu em Guarapuava (PR). Ela é pivô do Poio Pescamar, da Espanha e desde 2015 atual no futsal europeu. Rafa se naturalizou italiana em 2021. Antes disso, jogou com a camisa da Seleção Brasileira de futebol de campo, um Mundial feminino sub-20.

- Entre os treinadores, são 12 homens e apenas quatro mulheres: Claudia Pons (ESP), Francesca Salvatore (ITÁ), Shahrzad Mozafar (IRÃ) e Amarelis de Mera (PAN).

Anelize também esteve na Copa masculina em 2024 Mauricio Moreira / CBFS

- 27 profissionais de arbitragem foram convocados pela FIFA para o Mundial. Entre elas está a brasileira Anelize Meire Schulz, 40 anos, nascida em Jaraguá do Sul (SC).

- O Poio Pescamar FS, da Espanha, é o time com mais jogadoras convocadas nesta Copa: são sete nomes. Quatro jogam na Seleção Espanhola, duas na Portuguesa e uma na Italiana.

- Quatro seleções são compostas inteiramente por jogadoras que atuam em seus países de origem: Irã, Espanha, Tanzânia e Tailândia. O Brasil é a seleção com o menor número de jogadoras atuando em seus países: Bianca e Luana Rodrigues atuam no Stein Cascavel (PR), e Natalinha, no Taboão/Magnus (SP).

Brasileiras? Nem tanto

Ana Sestari (E) e Renata Adamatti nasceram no RS Montagem sobre fotos de Federação Italiana de Futsal e Fifa / Divulgação

Além das 14 jogadoras da Seleção Brasileira, convocadas pelo técnico Wilson Sabóia, outras sete nascidas no Brasil vão jogar a Copa do Mundo defendendo a Itália. E, curiosamente, as duas equipes vão se enfrentar na primeira fase.

As italianas formam a seleção do Mundial com o maior número de atletas naturalizadas. A técnica Francesca Salvatore chamou metade do elenco de jogadoras que não nasceram no país europeu. As "ítalo-brasileiras" são:

- Adrieli Berté, fixa, 30 anos

- Ana Sestari, goleira, 29 anos

- Brenda Bettioli, ala, 34 anos

- Bruna Borges, fixa, 33 anos

- Gaby Vanelli, ala, 25 anos

- Rafaela Dal Maz, pivô, 34 anos

- Renata Adamatti, pivô, 32 anos

Adriele, Ana e Renata nasceram no Rio Grande do Sul. Gaby e Brenda são catarinenses. Rafaela é paranaense e Bruna, paulista.

Gaúchas do Brasil e da Itália

Diana, Luciléia e Tampa - com a camisa da Seleção Brasileira Conmebol / Divulgação

Além das três gaúchas, naturalizadas italianas, a Seleção Brasileira também conta com três jogadoras nascidas no interior do Estado: Diana, Lucileia e Tampa.

- Diana Santos de Oliveira Mendes

Diana

Idade: 33 anos

Posição: fixo

Clube atual: Bitonto (ITÁ)

Natural de: Caxias do Sul

- Lediane Marcolan

Tampa

Idade: 34 anos

Posição: ala

Clube atual: Roma (ITÁ)

Natural de: Constantina

- Lucileia Renner Minuzzo

Lucileia

Idade: 42 anos

Posição: pivô

Clube atual: Bitonto (ITÁ)

Natural de: Santo Ângelo

As três gaúchas da Seleção Italiana nasceram nas regiões da Serra e do Vale do Taquari, no interior do Rio Grande do Sul.

- Ana Carolina Caliari Sestari

Ana Sestari

Idade: 29 anos

Posição: goleira

Clube atual: Roma (ITÁ)

Natural de: Progresso

- Adrieli Berté

Adrieli

Idade: 30 anos

Posição: fixa

Clube atual: Roma (ITÁ)

Natural de: Nova Bréscia

- Renata Adamatti

Renata Adamatti

Idade: 32 anos

Posição: pivô

Clube atual: Bitonto (ITÁ)

Natural de: Caxias do Sul

As três já atuam no futsal italiano há mais de 10 temporadas. Renata e Ana têm convocações contínuas desde 2019.

Em entrevista ao site da FIFA, Renata contou que costumava ser chamada pelo Brasil até ir jogar no futsal italiano. A partir disso, optou por defender o país europeu.

E como era antes da Copa?

Filipinas sediará primeira Copa com comando da FIFA Divulgação FIFA

O torneio das Filipinas será o primeiro na história organizado pela FIFA. Até então, entre 2010 e 2015, as próprias federações nacionais eram responsáveis por competições anuais em determinados locais.

O Brasil ganhou todas as seis vezes que o torneio, com status de Mundial, foi realizado.

2010, na Espanha, com oito times

Campeão: Brasil

Vice: Portugal

Primeiro torneio mundial da modalidade ocorreu na Espanha Divulgação CBFS

2011, no Brasil, com oito times

Campeão: Brasil

Vice: Espanha

Brasil foi bicampeão jogando em Fortaleza (CE) Divulgação CBFS

2012, em Portugal, com 10 times

Campeão: Brasil

Vice: Portugal

Brasil derrotou donas da casa na final em 2012 José Coelho / EFE

2013, na Espanha, com nove times

Campeão: Brasil

Vice: Espanha

Brasil tetracampeão em 2013 Divulgação CBFS

2014, na Costa Rica, com sete times

Campeão: Brasil

Vice: Portugal

Festa brasileira na Costa Rica Divulgação CBFS

2015, na Guatemala, com oito times

Campeão: Brasil

Vice: Rússia

Brasil campeão na Guatemala Divulgação CBFS