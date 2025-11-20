Guia da Copa do Mundo Feminina de Futsal: onde assistir, regulamento, curiosidades e destaques da competição nas Filipinas

Anunciada pela Fifa, em dezembro de 2022, a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal levou três anos para ser concretizada. O evento, que começa nesta sexta-feira (21) e vai até 7 de dezembro, nas Filipinas, reunirá 16 países, entre eles, o Brasil.
A Seleção Brasileira é líder do ranking da Fifa e surge como uma das favoritas. Também estão no topo das candidatas ao título, as seleções da Espanha e de Portugal.
Confira a ficha técnica das 16 participantes da Copa do Mundo, distribuídas em ordem alfabética.
Argentina
- Como classificou: vice-campeã da Copa América
- Ranking da FIFA: 6º lugar
- Técnico: Nicolas Noriega
- Destaque: Carina Nuñez, pivô, 34 anos - Atlético Torcal (ESP)
Brasil
- Como classificou: campeã da Copa América
- Ranking da FIFA: 1º lugar
- Técnico: Wilson Sabóia
- Destaque: Amandinha, pivô, 31 anos - Torreblanca Melilla (ESP)
Canadá
- Como classificou: campeã do Torneio da Concacaf
- Ranking da FIFA: 74º lugar
- Técnico: Alexandre da Rocha
- Destaque: Esther Brossard, pivô, 19 anos - Lehigh University (EUA)
Colômbia
- Como se classificou: 3º lugar na Copa América
- Ranking da FIFA: 8º lugar
- Técnico: Roberto Bruno
- Destaque: Melissa Jaimes, fixa, 22 anos - Atlético Torcal (ESP)
Espanha
- Como se classificou: vice-campeã das Eliminatórias da UEFA
- Ranking da FIFA: 2º lugar
- Técnica: Claudia Pons
- Destaque: Patricia Peque, ala, 38 anos - LBTL Alcantarilla (ESP)
Filipinas
- Como se classificou: país-sede
- Ranking da FIFA: 63º lugar
- Técnico: Rafael Merino
- Destaque: Isabella Flanigan, pivô, 20 anos - Cockburn Wolves (AUS)
Irã
- Como se classificou: 3º lugar na Copa da Ásia
- Ranking da FIFA: 9º lugar
- Técnica: Shahrzad Mozafar
- Destaque: Maral Torkaman, pivô, 22 anos - Esteghlal Tehran (IRÃ)
Itália
- Como se classificou: 3º lugar nas Eliminatórias da UEFA
- Ranking da FIFA: 7º lugar
- Técnica: Francesca Salvatore
- Destaque: Renata Adamatti, pivô, 32 anos - CMB Futsal Team (ITÁ)
Japão
- Como se classificou: campeã da Copa da Ásia
- Ranking da FIFA: 5º lugar
- Técnico: Takehiro Suga
- Destaque: Yuria Suto, 24 anos, goleira - Marín Futsal (ESP)
Marrocos
- Como se classificou: campeã da Copa Africana de Nações
- Ranking da FIFA: 31º lugar
- Técnico: Adil Sayeh
- Destaque: Manal Essafir, 21 anos, pivô - Las Norias (ESP)
Nova Zelândia
- Como se classificou: campeã da Copa das Nações da Oceania
- Ranking da FIFA: 21º lugar
- Técnico: Nicholas Downes
- Destaque: Catherine Pretty, 31 anos, pivô - Bloomsbury (ING)
Panamá
- Como se classificou: vice-campeã do Torneio da Concacaf
- Ranking da FIFA: 79º lugar
- Técnica: Amarelis de Mera
- Destaque: Estefania Salas, 28 anos, fixo - Chiltern (ING)
Polônia
- Como se classificou: 4º lugar nas Eliminatórias da UEFA
- Ranking da FIFA: 14º lugar
- Técnico: Wojciech Weiss
- Destaque: Julia Basta, 24 anos, ala - Soccer Altamura ITÁ)
Portugal
- Como se classificou: campeã nas Eliminatórias da UEFA
- Ranking da FIFA: 3º lugar
- Técnico: Luis Conceição
- Destaque: Lidia Moreira, 30 anos, pivô - Nun'Alvares (POR)
Tailândia
- Como se classificou: vice-campeã da Copa da Ásia
- Ranking da FIFA: 4º lugar
- Técnico: Thanatorn Santanaprasit
- Destaque: Suksen, 34 anos, goleira - Bangkok Women's FC (TAI)
Tanzânia
- Como se classificou: vice-campeã da Copa Africana de Nações
- Ranking da FIFA: 82º lugar
- Técnico: Curtis Reid
- Destaque: Shelda Mafuru, 28 anos, pivô - Simba Queens (TAN)
Formato e regulamento
A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times:
A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia
B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia
C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia
D - Brasil, Irã, Itália e Panamá
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.
Confira no link abaixo, a ordem dos jogos da Copa do Mundo
Pasig, a sede única da Copa
Todas as 32 partidas do Mundial serão disputadas num mesmo local: a Philsports Arena, em Pasig. A cidade tem 853 mil habitantes e fica na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.
A distância entre o Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, e o ginásio onde acontecerão os jogos da Copa, em Pasig, é de cerca de 14 quilômetros.
Pasig é um polo cultural, conhecido por seus diversos museus, restaurantes modernos, feiras de fim de semana com comidas típicas e artesanato local, além de uma vida urbana vibrante.
A Philsports Arena tem capacidade para 10 mil torcedores. O local já sediou a fase final do Grand Prix feminino de vôlei em 2000. Cuba foi campeã e a seleção brasileira ficou na terceira colocação.
Onde assistir a Copa?
O FIFA+, canal de streaming da FIFA, vai transmitir todos os jogos do Mundial com imagens e de graça. SporTV (tv por assinatura) e Cazé TV (streaming) também possuem os direitos de transmissão.
Jogos do Brasil na 1ª fase
23/11 - 8h30 - Brasil x Irã
26/11 - 9h30 - Brasil x Itália
29/11 - 8h30 - Brasil x Panamá
*Horários de Brasília
Curiosidades da Copa
- A jogadora mais experiente do Mundial é a gaúcha Lucileia, que chegou aos 42 anos em junho. Natural de Santo Ângelo, ela joga no Bitonto, da Itália.
- Já a mais jovem atleta desta Copa será a ala tanzaniana Helena Mtundagi, com apenas 15 anos.
- As 16 seleções inscreveram 224 jogadoras. Onze já jogaram outras competições da FIFA, mas como atletas de futebol: são três filipinas, duas panamenhas, duas japonesas, uma italiana, uma argentina, uma neozelandesa e uma canadense.
A italiana, na verdade, nasceu no Brasil. Rafaela Dal'Maz, 34 anos, nasceu em Guarapuava (PR). Ela é pivô do Poio Pescamar, da Espanha e desde 2015 atual no futsal europeu. Rafa se naturalizou italiana em 2021. Antes disso, jogou com a camisa da Seleção Brasileira de futebol de campo, um Mundial feminino sub-20.
- Entre os treinadores, são 12 homens e apenas quatro mulheres: Claudia Pons (ESP), Francesca Salvatore (ITÁ), Shahrzad Mozafar (IRÃ) e Amarelis de Mera (PAN).
- 27 profissionais de arbitragem foram convocados pela FIFA para o Mundial. Entre elas está a brasileira Anelize Meire Schulz, 40 anos, nascida em Jaraguá do Sul (SC).
- O Poio Pescamar FS, da Espanha, é o time com mais jogadoras convocadas nesta Copa: são sete nomes. Quatro jogam na Seleção Espanhola, duas na Portuguesa e uma na Italiana.
- Quatro seleções são compostas inteiramente por jogadoras que atuam em seus países de origem: Irã, Espanha, Tanzânia e Tailândia. O Brasil é a seleção com o menor número de jogadoras atuando em seus países: Bianca e Luana Rodrigues atuam no Stein Cascavel (PR), e Natalinha, no Taboão/Magnus (SP).
Brasileiras? Nem tanto
Além das 14 jogadoras da Seleção Brasileira, convocadas pelo técnico Wilson Sabóia, outras sete nascidas no Brasil vão jogar a Copa do Mundo defendendo a Itália. E, curiosamente, as duas equipes vão se enfrentar na primeira fase.
As italianas formam a seleção do Mundial com o maior número de atletas naturalizadas. A técnica Francesca Salvatore chamou metade do elenco de jogadoras que não nasceram no país europeu. As "ítalo-brasileiras" são:
- Adrieli Berté, fixa, 30 anos
- Ana Sestari, goleira, 29 anos
- Brenda Bettioli, ala, 34 anos
- Bruna Borges, fixa, 33 anos
- Gaby Vanelli, ala, 25 anos
- Rafaela Dal Maz, pivô, 34 anos
- Renata Adamatti, pivô, 32 anos
Adriele, Ana e Renata nasceram no Rio Grande do Sul. Gaby e Brenda são catarinenses. Rafaela é paranaense e Bruna, paulista.
Gaúchas do Brasil e da Itália
Além das três gaúchas, naturalizadas italianas, a Seleção Brasileira também conta com três jogadoras nascidas no interior do Estado: Diana, Lucileia e Tampa.
- Diana Santos de Oliveira Mendes
Diana
Idade: 33 anos
Posição: fixo
Clube atual: Bitonto (ITÁ)
Natural de: Caxias do Sul
- Lediane Marcolan
Tampa
Idade: 34 anos
Posição: ala
Clube atual: Roma (ITÁ)
Natural de: Constantina
- Lucileia Renner Minuzzo
Lucileia
Idade: 42 anos
Posição: pivô
Clube atual: Bitonto (ITÁ)
Natural de: Santo Ângelo
As três gaúchas da Seleção Italiana nasceram nas regiões da Serra e do Vale do Taquari, no interior do Rio Grande do Sul.
- Ana Carolina Caliari Sestari
Ana Sestari
Idade: 29 anos
Posição: goleira
Clube atual: Roma (ITÁ)
Natural de: Progresso
- Adrieli Berté
Adrieli
Idade: 30 anos
Posição: fixa
Clube atual: Roma (ITÁ)
Natural de: Nova Bréscia
- Renata Adamatti
Renata Adamatti
Idade: 32 anos
Posição: pivô
Clube atual: Bitonto (ITÁ)
Natural de: Caxias do Sul
As três já atuam no futsal italiano há mais de 10 temporadas. Renata e Ana têm convocações contínuas desde 2019.
Em entrevista ao site da FIFA, Renata contou que costumava ser chamada pelo Brasil até ir jogar no futsal italiano. A partir disso, optou por defender o país europeu.
E como era antes da Copa?
O torneio das Filipinas será o primeiro na história organizado pela FIFA. Até então, entre 2010 e 2015, as próprias federações nacionais eram responsáveis por competições anuais em determinados locais.
O Brasil ganhou todas as seis vezes que o torneio, com status de Mundial, foi realizado.
2010, na Espanha, com oito times
Campeão: Brasil
Vice: Portugal
2011, no Brasil, com oito times
Campeão: Brasil
Vice: Espanha
2012, em Portugal, com 10 times
Campeão: Brasil
Vice: Portugal
2013, na Espanha, com nove times
Campeão: Brasil
Vice: Espanha
2014, na Costa Rica, com sete times
Campeão: Brasil
Vice: Portugal
2015, na Guatemala, com oito times
Campeão: Brasil
Vice: Rússia