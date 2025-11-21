Goleadas de Argentina e de Polônia: veja como foi o primeiro dia da Copa do Mundo Feminina de Futsal 

Argentina goleou a Marrocos. AFA / Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal se iniciou nesta sexta-feira (21), com a disputa de duas partidas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas. A competição está sendo organizada pela Fifa e conta com a participação de 16 seleções.

Na abertura, o destaque ficou por conta de duas goleadas. Argentina e Polônia abriram vantagem diante de Marrocos e Filipinas, respectivamente, na rodada inicial do Grupo A.

Confira como foram os jogos:

Marrocos 0x6 Argentina

As argentinas abriram o Mundial com vitória sobre as marroquinas por 6 a 0. Os gols foram de Julia Dupuy, Lara Villalba, Luciana Natta, Mailen Romero, Agostina Chiesa e Ana Ontiveros.

O resultado deixa as hermanas na liderança do Grupo A, com três pontos. Enquanto as marroquinas estão na lanterna, com zero.

Filipinas 0x6 Polônia

Donas da casa, as Filipinas foram derrotas pelas polonesas, também por 6 a 0. A ala Julia Basta, com dois gols, foi o destaque do jogo. Além dela, Klaudia Dyminska, Lanie Ortillo, Julia Szostak e Natalia Matuszewska também balançaram as redes.

A vitória deixa as polonesas com os mesmos três pontos da Argentina, na liderança do Grupo A. Enquanto Filipinas divide a lanterna com Marrocos, também sem pontos.

E agora?

As equipes voltam à quadra na próxima segunda-feira (24). A Argentina enfrenta a Polônia, às 7h. Já Marrocos duela com Filipinas, às 9h30min.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos deste sábado (ambos pelo Grupo B)

6h: Colômbia x Canadá

8h30min: Espanha x Tailândia







