Goleadas arrasadoras de Itália e Portugal: veja como foi o terceiro dia da Copa do Mundo Feminina de Futsal  

Itália arrasou Panamá com uma goleada de 17 a 0. Fifa / Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu terceiro dia neste domingo (23), com a disputa de quatro partidas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas. A competição está sendo organizada pela Fifa e conta com a participação de 16 seleções.

Além da vitória da seleção brasileira sobre o Irã, em partida realizada às 8h30min (horário de Brasília) pelo Grupo D, o grande destaque do dia ficou por conta de uma sonora goleada da Itália sobre Panamá, por 17 a 0, em partida realizada às 6h, também pela mesma chave.

Mais cedo, na madrugada de sábado para este domingo, às 1h, Japão também goleou a Nova Zelândia por 6 a 0, pelo Grupo C, enquanto às 03h30min, foi a vez de Portugal aplicar outra grande goleada, por 10 a 0, sobre a seleção da Tanzânia.

E agora?

Todas as quatro equipes voltam à quadra na próxima quarta-feira (25). Na primeira partida do dia (ou da madrugada), Nova Zelândia e Tanzânia fazem um duelo de recuperação às 2h, enquanto Portugal e Japão fazem o confronto da liderança do Grupo C.

Já pelo Grupo D, Panamá e Irã se encaram também visando uma recuperação imediata, pois às 9h30min ocorre Brasil e Itália para definir quem deve avançar ao mata-mata.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos desta segunda (24)