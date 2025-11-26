Goleada do Brasil e vitória de Portugal: veja como foram os jogos desta quarta na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Portugal confirmou seu avanço às quartas de final. - / Divulgação/Fifa

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu sexto dia de disputa nesta quarta-feira (26). Foram quatro partidas realizadas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas.

Os destaques ficaram por conta das classificações antecipadas de Brasil e Portugal. Além das vitórias de Irã e Tanzânia. Os duelos foram válidos pelos Grupos C e D.

Confira como foram os jogos

Nova Zelândia 2x4 Tanzânia

As neozelandesas perderam mais uma vez. Agora, para a Tanzânia, por 4 a 2. Com isso, já não têm mais chances de classificação aos mata-matas. Enquanto as tanzanianas dependem apenas de si para avançar, no duelo direto contra o Japão.

No jogo desta quarta, ala Mary Siyame foi o grande destaque, com três gols. Winfrida Charles também balançou as redes para a Tanzânia. Já Jessica Verdon e Hannah Kraakman descontaram para a Nova Zelândia.

Portugal 3x1 Japão

O outro jogo do Grupo C teve a confirmação da classificação de Portugal. A vitória por 3 a 1 sobre o Japão fez com que as portuguesas mantivessem os 100% de aproveitamento e chegassem aos seis pontos, na liderança da chave.

Ana Azevedo, duas vezes, e Kaka marcaram para Portugal. Enquanto Sara Oino descontou para as japonesas, que estão na segunda posição do Grupo C.

Panamá 2x6 Irã

As iranianas conquistaram a primeira vitória nesta quarta, ao aplicar 6 a 2 no Panamá. Com isso, cessaram as chances de avanço das adversárias e dependem apenas de si para se classificar.

Os gols da vitória foram de Maryorie Perez, Fereshteh Karimi (duas vezes), Fereshteh Khosravi, Nasimeh Gholami e Elham Anafjeh. Enquanto Maryorie Perez e Kenia Villareal descontaram para o Panamá.

Brasil 6x1 Itália

A seleção brasileira não tomou conhecimento da Itália, fez 6 a 1 e se classificou aos mata-matas. Enquanto as rivais, agora, terão de lutar pelo avanço no duelo direto com o Irã.

Ana Luiza, Emilly, Amandinha (duas vezes), Debora Vanin e Camila balançaram as redes para o Brasil. Enquanto Renata Adamatti fez o único gol da Itália.

E agora?

No Grupo C, Portugal já está classificada e a outra vaga será disputada entre Japão e Tailândia, que estão empatadas com três pontos. As seleções fazem duelo direto no sábado (29), às 1h. Enquanto, às 3h30min do mesmo dia, Portugal e Nova Zelândia fecharão a chave.

Em relação ao grupo do Brasil, a vice-liderança será disputada entre Itália e Irã, que também se enfrentam na última rodada e estão empatados com três pontos. A partida decisiva será no sábado (29), às 6h. A seleção brasileira se despede da fase de grupos diante do Panamá, no mesmo dia, às 8h30min.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos de quinta-feira (27/11)