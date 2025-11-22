Goleada da Espanha e vitória sul-americana: veja como foi o segundo dia da Copa do Mundo Feminina de Futsal  

Espanhola comemora a vitória. Divulgação / Fifa

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu segundo dia neste sábado (22), com a disputa de duas partidas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas. A competição está sendo organizada pela Fifa e conta com a participação de 16 seleções.

O destaque do dia ficou com a Espanha, que goleou a Tailândia por 5 a 2. Mais cedo, a Colômbia havia vencido o Canadá por 2 a 0. Os dois jogos foram válidos pelo grupo B da competição.

As espanholas lideram a chave pelo critério de melhor saldo de gols — três contra dois das colombianas.

E agora?

As equipes voltam à quadra na próxima terça-feira (25). A Espanha enfrenta a Colômbia, às 9h30min, brigando pela primeira posição na tabela. Já Canadá e Tailândia jogam mais cedo, às 7h.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos deste domingo