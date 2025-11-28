Goleada da Espanha e vitória da Colômbia: veja como foram os jogos desta sexta na Copa do Mundo de Futsal Feminino

Espanha foi a líder do Grupo B. Fifa / Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu oitavo dia de disputa nesta sexta-feira (28). Foram duas partidas realizadas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas.

Espanha e Colômbia golearam e avançaram no Grupo B, enquanto Tailândia e Canadá se despediram da competição.

Confira como foram os jogos

Tailândia 1x4 Colômbia

As colombianas confirmaram a classificação ao vencer a Tailândia, por 4 a 1. Danna Rodriguez, Merlin Salcedo (duas vezes) e Diana Celis marcaram para as sul-americanas. Arriya Saetoen descontou para as asiáticas.

O resultado fez a Colômbia terminar em segundo do Grupo B, com seis pontos. A Tailândia ficou em terceiro, com três.

Canadá 0x7 Espanha

As espanholas já entraram em quadra classificadas, às 9h30min, mas trataram de confirmar a liderança ao golear o Canadá. O 7 a 0 veio com gols de Noelia Montoro, Marta Lopez-Pardo, Cecilia Zarzuela, Ale de Paz, Laura Cordoba, Dany Domingos e Antia Perez.

Com o resultado, a Espanha chegou a nove pontos e foi a líder do Grupo B. Enquanto o Canadá foi o lanterna da chave, sem pontuar.

E agora?

A Espanha enfrentará o Marrocos nas quartas de final, na segunda-feira (1º), às 9h30min. A Colômbia jogará contra a Argentina, no mesmo dia, às 7h.

Formato da disputa

As seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único na primeira fase. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final, quando os jogos começam a ser eliminatórios até a final.

