Goleada da Colômbia e vitória da Tailândia: veja como foram os jogos desta terça na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Seleção espanhola se classificou à próxima fase. Divulgação / Fifa

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu quinto dia de disputa nesta terça-feira (25). Foram duas partidas realizadas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas.

Os destaques ficaram por conta de duas goleadas. Espanha e Tailândia não tiveram dificuldade para vencer Colômbia e Canadá, respectivamente, pela segunda rodada do Grupo B.

Confira como foram os jogos

Canadá 3x6 Tailândia

As tailandesas conquistaram a primeira vitória na competição. Após perderem para a Espanha na estreia, se recuperaram e aplicaram 6 a 3 no Canadá.

A pivô Darika Peanpailun foi o destaque, com três gols. Jenjira Bubpha, Arriya Saetoen e Meekham Sangrawee também marcaram para a Tailândia. Enquanto Maude Lagace, Joelle Gosselin e um contra descontaram para o Canadá.

Espanha 5x1 Colômbia

Vice-líderes do ranking, as espanholas emendaram a segunda vitória seguida na Copa do Mundo. Desta vez, as colombianas foram as vítimas e perderam por 5 a 1.

Irene Cordoba, Vane Sotelo (duas vezes), Antia Perez e Irene Samper fizeram os gols da Espanha. Enquanto o gol colombiano foi contra.

E agora?

Com o encerramento da segunda rodada, a Espanha segue na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento, e já está classificada. Enquanto a Tailândia é a vice-líder, com três pontos.

As colombianas estão em terceiro, também com três pontos. Já o Canadá é o lanterna, sem pontuar.

As seleções voltam a campo na sexta-feira (28) para fechar a primeira fase. Às 7h, Tailândia e Colômbia se enfrentam. Enquanto, às 9h30min, o jogo é entre Canadá e Espanha.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos de quinta-feira (26/11)

2h: Nova Zelândia x Tanzânia

4h30min: Portugal x Japão

7h: Panamá x Irã

9h30min: Brasil x Itália



