Goleada argentina e classificação marroquina: veja como foram os jogos desta quinta na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Marrocos venceu a Polônia em confronto direto. @fifawomensworldcup / Instagram/Reprodução

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve dois jogos no sétimo dia de disputa. As partidas válidas pela última rodada do Grupo A ocorreram na PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas.

A Argentina, que já estava classificada antes de entrar em quadra, venceu mais uma vez e terminou com a liderança da chave. Desta vez, goleou as anfitriãs do Mundial por 5 a 1. No outro jogo, Marrocos venceu a Polônia e garantiu a classificação.

Vitória marroquina

As duas equipes chegaram na última rodada na mesma situação, com uma vitória e um empate, o que deixou o confronto com ares de decisão, já que a vencedora garantiria vaga nas quartas de final.

O gol da vitória marroquina saiu na metade do segundo tempo após um erro da fixa polonesa. Jasmine Demraoui aproveitou para finalizar na saída da goleira e confirmou a vitória de Marrocos por 1 a 0.

Argentina 5x1 Filipinas

Como era esperado, a Argentina venceu com facilidade. Já classificada, as "hermanas" enfrentaram as donas da casa, adversárias mais frágeis da chave.

Em quadra, a seleção sul-americana manteve a estatística dos últimos jogos e não teve jogadoras marcando mais de uma vez na partida. Desta vez, foram cinco atletas que balançaram as redes: Melina Quevedo, Agostina Chiesa, Luciana Natta, Mailen Romero e Lara Villalba.

E agora?

Classificadas, Argentina e Marrocos aguardam pela confirmação das seleções que avançam do Grupo B, em jogos que serão disputados nesta sexta-feira (28).

A Espanha lidera com seis pontos e deve vencer o Canadá, às 7h, terminando com a liderança, o que a colocaria no caminho do Marrocos nas quartas de final.

Já a partida entre Colômbia e Tailândia definirá o outro classificado da chave, que provavelmente enfrentará a Argentina, líder do Grupo A. O duelo tende a ser de muito equilíbrio, já que se trata de duas seleções bem colocadas no ranking da Fifa. As asiáticas estão na quarta posição, enquanto as sul-americanas ocupam a oitava.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos de sexta-feira (28/11)