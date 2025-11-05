Equipe gaúcha lamenta mudanças no futsal brasileiro para 2026: "Estranheza e frustração"

Vélez Camaquã disputou a Liga Nacional de Futsal pela primeira vez em 2025. Natanael Birreik / Vélez Camaquã / Divulgação

A Liga Nacional de Futsal (LNF) confirmou nesta quarta-feira (5) mudanças consideráveis nas competições da entidade já para o próximo ano. A Assembleia realizada na manhã de terça-feira (4) determinou que terão duas divisões da Liga a partir de 2026. Contudo, não foram todas as equipes que aprovaram a decisão.

Tido como a surpresa desta edição da Liga Nacional, o estreante Vélez Camaquã chegou às oitavas de final e foi eliminado pelo Joinville após duas partidas de muito equilíbrio. A equipe, que ainda briga pelo acesso ao Gauchão Série A nesta temporada, já planejava a próxima temporada, inclusive com a renovação do técnico Gustavo Pellisoli.

Entretanto, o Alviazul foi pego de surpresa ao ser "rebaixado" para a LNF Silver, segunda divisão que conta com oito clubes, mas que pode ter até 16. Em nota publicada nas redes sociais, o Vélez Camaquã manifestou o descontentamento com a mudança, ainda que respeite a decisão, que foi aprovada pela maioria das 24 franquias (15 a 9). Confira a nota abaixo.

O critério para determinar os clubes que fariam parte da LNF Silver foi o retrospecto nas últimas três edições da competição, incluindo a deste ano. Portanto, os oito times de piores campanhas foram incluídos na segunda divisão, enquanto os outros 16 permanecem na primeira.

Vale destacar que o Vélez Camaquã entrou na Liga Nacional na vaga da Assoeva, clube que deixou de existir neste ano. O Alviazul assumiu a franquia que é de propriedade da Ícone Sports, fornecedora de materiais esportivos, e esperava que as campanhas do time de Venâncio Aires fossem consideradas por se tratar da mesma franquia. Neste caso, o Vélez seguiria na elite.

Mesmo assim, foi considerado apenas o desempenho do Vélez deste ano, o que colocou o clube em desvantagem contra os demais que disputaram as outras edições.

Impacto no planejamento do clube

Apesar das mudanças, os gaúchos irão participar da LNF Silver em 2026, como foi publicado na nota oficial. Em contrapartida, o time pode ser impactado diretamente, principalmente na montagem do elenco.

Conforme apurado pela reportagem, alguns atletas desta temporada já estavam encaminhados para seguirem no clube em 2026. Entretanto, o fato de ser a segunda divisão pode afastar jogadores que enxerguem a LNF Gold como uma melhor "vitrine".

Outra questão diz respeito ao calendário. A ideia inicial é ter 16 franquias na LNF Silver, mas apenas oito já estão garantidas. De qualquer forma, o campeonato irá acontecer. Ou seja, caso a competição não tenha 16 times, o número de jogos da temporada será menor em relação à primeira divisão, sendo mais um ponto negativo para atrair jogadores e patrocinadores.

Confira a nota divulgada pelo Vélez Camaquã

Nota de Descontentamento – Velez Camaquã Futsal

O Velez Camaquã Futsal manifesta seu descontentamento em relação à decisão da Liga Nacional de Futsal (LNF) de dividir os clubes em duas categorias a partir da temporada 2026.

Em sua primeira participação, em 2025, o Velez Camaquã atendeu a todas as exigências da entidade organizadora, cumpriu com suas obrigações financeiras junto a LNF e realizou uma campanha exemplar, conquistando o 12º lugar geral além de dois grandes jogos nas oitavas de final, demonstrando profissionalismo, comprometimento e evolução técnica reconhecidos por torcedores, adversários e imprensa especializada.

Diante desse cenário, causa estranheza e frustração a decisão da entidade de incluir o clube na categoria secundária, desconsiderando os critérios esportivos e o mérito conquistado dentro de quadra, pois como debutante na competição não poderia ter outra análise que não o desempenho dessa temporada, a única que a equipe disputou.

Reiteramos nosso respeito à Liga Nacional de Futsal e aos demais clubes participantes, mas defendemos que as decisões que moldam o futuro da competição devem valorizar o desempenho, a meritocracia e o esforço das equipes, especialmente daquelas que vêm construindo sua história com seriedade e responsabilidade.

O Velez Camaquã Futsal seguirá trabalhando com ainda mais empenho, honrando sua cidade, seus torcedores e seus parceiros, na certeza de que o mérito esportivo sempre prevalecerá.

Velez Camaquã Futsal