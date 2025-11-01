E a base vem como? Fim de semana tem sete decisões do sub-9 ao sub-20 na Liga Gaúcha de Futsal

ACBF tem 10 títulos no sub-20 gaúcho. Divulgação ACBF

Seis campeonatos estaduais de base da Liga Gaúcha de Futsal (LGF) têm decisões valendo taça a partir deste final de semana. Serão cinco finais neste sábado (1º) e mais duas no domingo (2), em Santa Rosa, Carazinho, Sapucaia do Sul, Santo Ângelo, Não-Me-Toque e Parobé.

Sub-9

Em Santa Rosa, no Ginásio João Batista Moroni, ASR e Real Gaúcho fazem o primeiro confronto das finais. O confronto inicia às 15h. A partida de volta será em Porto Alegre, no dia 15 de novembro.

Sub-11

A competição é dividida por conferências. Neste sábado (1º), começa a fase final do Oeste com o jogo Pinheiro e Korpus, de Candelária, em Carazinho, a partir das 11h da manhã, no Ginásio do Sest/Senat. A final do Leste, entre AAPF, de Bento Gonçalves, e Cepe, de Canoas, só começa no dia 7 de novembro.

Sub-13

Mesmo formato do sub-11. As duas finais das conferências serão neste sábado (1º). Em Santa Rosa, pela região Oeste, às 17h30min, jogam ASR contra Korpus, de Candelária. E em Sapucaia do Sul, pela Conferência Leste, no Ginásio Kurashiki, jogam FF, de Canoas, e JU Futsal, de Caxias do Sul. As partidas de volta ocorrem no dia 15 de novembro.

Sub-15

Só a Conferência Oeste tem final começando neste domingo (2). Em Santo Ângelo, no Ginásio Marcelo Mioso, às 15 horas, a Asaf recebe a ASF, de Santa Cruz do Sul. A final do Leste entre dois times de Carlos Barbosa, AADE e ACBF, só começa no dia 7 de novembro.

Sub-17

Situação semelhante ao sub-15. Final apenas no Oeste, entre Arsenal, de Não-Me-Toque, e Alaf, de Lajeado. O confronto de ida será neste domingo (2), às 16h, no Ginásio Harry Alberto Erpen, em Não-Me-Toque. A decisão do Leste, entre AAPF, de Bento Gonçalves, e ACBF, de Carlos Barbosa, só começa dia 6 de novembro.

Sub-20