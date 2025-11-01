Futsal

Futsal do futuro
Notícia

E a base vem como? Fim de semana tem sete decisões do sub-9 ao sub-20 na Liga Gaúcha de Futsal

Porto Alegre e outras 10 cidades do interior do Estado estão envolvidas na busca dos títulos

Gustavo Manhago

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS