Definidas as semifinais da Série B do Gauchão de Futsal

Tapejara garantiu vaga nas semifinais com vitória nos pênaltis. Divulgação Tapejara Futsal

Os quatro melhores times da segunda divisão do futsal gaúcho já são conhecidos. Eles garantiram vaga nas semifinais da Série B, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF), no sábado (1º), com partidas disputadas em Camaquã, Três Passos, Campos Borges e Ibiraiaras.

Nos próximos dias, a Liga deve confirmar dias e horários das semifinais, quando serão conhecidos os times que vão para a fase final e estarão na elite em 2026 — a Série A do Gauchão.

De um lado da chave, a Atlec, de Três Passos, vai encarar o Tapejara Futsal. E do outro, vão jogar Vélez Camaquã contra Ibira.

Atlec (Três Passos)

O time de melhor campanha saiu perdendo em casa para o Nadas Branco, de Rio Pardo. Mas virou e goleou por 7 a 1. Como havia empatado na ida, garantiu sua vaga no tempo normal.

Vélez (Camaquã)

Jogo com maior número de gols na noite — 13 no total. O Vélez venceu mais uma vez o Soberano, de Sarandi, e se garantiu na semifinal. Fez 8 a 5 no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, passando com duas vitórias no confronto e 14 a 9 no placar agregado.

Ibira (Ibiraiaras)

Mais uma equipe que passou por seu adversário com duas vitórias. O Ibira venceu o Giruá Futsal, fora de casa, na semana passada, por 3 a 1, e agora fez 3 a 2 como mandate.

Tapejara (Tapejara)