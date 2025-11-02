Futsal

Segunda divisão
Notícia

Definidas as semifinais da Série B do Gauchão de Futsal

Vélez Camaquã, Atlec, Tapejara e Ibira seguem sonhando com o acesso à Série A em 2026

Gustavo Manhago

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS