De novo elas: Celemaster e Malgi decidirão Série Ouro feminina

Em Uruguaiana, Celemaster eliminou Ideau Feminy. Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

Times que chegaram nas últimas cinco finais da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), Celemaster, de Uruguaiana, e Malgi, de Pelotas, farão também mais uma final na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) - a Série Ouro feminina. Em 2024, elas já haviam decidido a competição.

Neste sábado (15), uma garantiu a vaga na final em casa e a outra precisou se classificar longe da própria torcida. Em Uruguaiana, a Celemaster recebeu o Ideau Feminy, de Getúlio Vargas, e venceu por 4 a 2, gols de Duda, Gabyzinha e Letícia (2). O time da Fronteira Oeste já havia vencido a partida de ida por 4 a 3.

Já em Bento Gonçalves, no Ginásio Ninho da Águia, o Imigrante Futsal Feminino recebeu a Malgi e venceu de goleada no tempo normal por 5 a 1 sem correr riscos. Mas como havia perdido o jogo de ida, em Pelotas, foi necessária uma prorrogação de 10 minutos. E aí, as visitantes levaram a melhor, vencendo por 2 a 1 e se garantindo na decisão contra a Celemaster mais uma vez.

