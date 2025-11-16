Futsal

Reencontro
Notícia

De novo elas: Celemaster e Malgi decidirão Série Ouro feminina

Competição estadual da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) será decidida entre times de Pelotas e Uruguaiana mais uma vez

Gustavo Manhago

