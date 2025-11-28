A Copa do Mundo Feminina de Futsal se encaminha para a reta decisiva. Após oito dias de disputa, seis seleções já estão classificadas às quartas de final. Apenas duas vagas ainda estão em jogo, e serão definidas neste sábado (28).
O Brasil confirmou o avanço com uma rodada de antecedência e, agora, enfrentará o vice-líder do Grupo C — Japão ou Tanzânia. O mata ocorre na terça-feira (2), às 9h30min.
As quartas de final também colocarão Argentina e Colômbia frente a frente, na segunda-feira (1º), às 7h. No mesmo dia, às 9h30min, Espanha e Marrocos disputarão outro mata.
Por fim, o último jogo será entre Portugal e o vice-líder do Grupo D — Itália ou Irã. Este confronto está agendado para terça-feira (2), às 7h.
Quando se define?
Os dois últimos classificados serão conhecidos neste sábado. Japão e Tanzânia disputam a vaga do Grupo C, às 1h. Depois, às 6h, Itália e Irã entrarão em quadra para definir o vice-líder do Grupo D.
Quartas de final
- Segunda, 7h: Argentina x Colômbia
- Segunda, 9h30min: Espanha x Marrocos
- Terça, 7h: Portugal x vice-líder do Grupo D
- Terça, 9h30min: Brasil x vice-líder do Grupo C
