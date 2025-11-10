Confira os times classificados para as semifinais da Liga Nacional de Futsal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) está na reta final e já tem todos os semifinalistas definidos. As datas e horários de todos confrontos da próxima fase serão divulgados nos próximos dias.
O primeiro semifinalista foi o Atlântico, que também é o único gaúcho que segue na disputa da LNF. Após empatar na ida com o Cascavel em 1 a 1, o Galo venceu na volta por 3 a 2, após estar perdendo por dois gols de vantagem.
Na sequência, o Campo Mourão empatou com o Praia Clube, em Minas Gerais, em 2 a 2, e garantiu a classificação, já que havia vencido no primeiro jogo por 4 a 0. Depois, o Jaraguá voltou a vencer o Joinville por 4 a 1 e também avançou.
E no último jogo, o Corinthians eliminou o Magnus com vitória na prorrogação por 2 a 1. Na ida, o Timão venceu por 4 a 2, em casa, mas perdeu a volta por 5 a 3, resultado que forçou o tempo extra.
Confira os resultados das quartas de final
Ida
- Cascavel 1x1 Atlântico
- Campo Mourão 4x0 Praia Clube
- Joinville 1x4 Jaraguá
- Corinthians 4x2 Magnus
Volta
- Atlântico 3x2 Cascavel
- Praia Clube 2x2 Campo Mourão
- Jaraguá 4x1 Joinville
- Magnus 5 (1) x (2) 3 Corinthians
Confrontos das semifinais
Ida
Sábado (15)
- 17h - Atlântico x Jaraguá
Sem data definida
- Campo Mourão x Corinthians
Volta
Domingo (23)
- 17h - Atlântico x Jaraguá
Sem data definida
- Corinthians x Campo Mourão