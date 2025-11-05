Confira os resultados dos jogos de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal 

Terminaram nesta terça-feira (4) os jogos de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Três equipes largaram em vantagem e apenas um dos jogos terminou empatado. As partidas de volta começam a ser disputadas no sábado (8).
Na primeira partida, o Atlântico buscou o empate contra o Cascavel, nos minutos finais, e garantiu o placar de 1 a 1, fora de casa. No Paraná, o Campo Mourão fez valer o apoio do torcedor e goleou o Praia Clube por 4 a 0, levando a vantagem para o jogo de volta.
Em Santa Catarina, mesmo fora de casa, o Jaraguá goleou o Joinville por 4 a 1. Já em São Paulo, o Corinthians venceu o rival Magnus por 4 a 2 e depende de um empate para chegar às semifinais.
As partidas de volta começam a ser disputadas neste sábado e serão concluídas até a próxima terça-feira (11). Na sequência, serão definidas as datas das semifinais.
Confira os resultados dos jogos de ida das quartas de final
- Cascavel 1x1 Atlântico
- Campo Mourão 4x0 Praia Clube
- Joinville 1x4 Jaraguá
- Corinthians 4x2 Magnus
Confira as datas dos jogos de volta
Sábado (8)
- 17h30min - Atlântico x Cascavel
- 20h - Praia Clube x Campo Mourão
Domingo (9)
- 16h - Jaraguá x Joinville
Terça-feira (11)
- 21h - Magnus x Corinthians
Chaveamento da LNF
- Atlântico x Cascavel X Jaraguá x Joinville
- Praia Clube x Campo Mourão X Magnus x Corinthians