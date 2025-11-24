Confira os resultados dos jogos das semifinais do Gauchão de Futsal

Partida foi transmitida em imagens pelo YouTube de GZH. YouTube: GZH / Reprodução

A disputa por uma vaga na final do Gauchão de Futsal 2025 começou neste domingo (23). Em casa, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, o Santa Rosa foi derrotado por 3 a 0 pelo Passo Fundo pelo primeiro jogo da semifinal.

Os donos da casa até começaram a partida melhor e controlaram as ações de boa parte do primeiro tempo. Restando 8min27s, o pivô Vincenzo mandou uma bola no travessão.

No segundo tempo, o Passo Fundo voltou melhor e assegurou a vantagem na disputa por uma vaga na final. O camisa 10, Bruno, marcou duas vezes, enquanto o camisa 8, Basso, deu números finais à partida em um chute da própria área.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado (29), às 19h15, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. Para avançar, o Santa Rosa precisa vencer a partida e forçar a prorrogação.

Outra chave

A Associação Esportiva Uruguaianense (AEU) e o Atlântico de Erechim também disputam uma vaga na final do Gauchão de Futsal 2025. As equipes se enfrentarão quinta-feira (27), no Ginásio Schimitão, em Uruguaiana, pelo jogo de ida da semifinal.

A segunda partida será disputada no Caldeirão do Galo, em Erechim, no dia 1º de dezembro.

Semifinais do Gauchão de Futsal