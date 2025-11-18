Futsal

Confira os campeões do futsal gaúcho em 2025

Juntas, Federação Gaúcha (FGFS) e Liga Gaúcha de Futsal (LGF) já distribuíram mais de 30 taças aos vencedores deste ano nas disputas masculinas e femininas

Gustavo Manhago

