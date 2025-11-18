Confira os campeões do futsal gaúcho em 2025

Ainda com bola rolando pelos ginásios do Rio Grande do Sul, os times de futsal, adultos e de base, no masculino e no feminino, já levantaram 39 taças nas mais variadas competições organizadas pelas entidades que regulam o esporte profissionalmente no Estado: Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) e Liga Gaúcha de Futsal (LGF).
Além das disputas locais, o levantamento de Zero Hora, nesta edição, também leva em conta as competições nacionais vencidas por times gaúchos em 2025.
Até o fim deste ano, pelo menos, outros 17 campeonatos serão finalizados. Por enquanto, confira 43 campeões da temporada.
Masculino
Copa do Brasil - CBFS
- Campeão: Atlântico (Erechim)
- Vice: Magnus (Sorocaba-SP)
Taça Brasil - 1ª Divisão - CBFS
- Campeão: SER Santiago (Santiago)
- Vice: Fortaleza (Fortaleza-CE)
Copa dos Campeões Regionais - CBFS
- Campeão: ACBF (Carlos Barbosa)
- Vice: São João (São J. Jaguaribe-CE)
Supercopa Gramado - LGF
- Campeão: Atlântico (Erechim)
- Vice: Corinthians (São Paulo-SP)
Liga Gaúcha de Futsal (LGF)
Sub-9
- Campeão: Real Gaúcho (Porto Alegre)
- Vice: ASR (Santa Rosa)
Sub-11
Conferência Oeste
- Campeão: Korpus (Candelária)
- Vice: Pinheiro (Carazinho)
Conferência Leste
- Campeão: Cepe (Canoas)
- Vice: AAPF (Bento Gonçalves)
Sub-13
Conferência Oeste
- Campeão: Korpus (Candelária)
- Vice: ASR (Santa Rosa)
Conferência Leste
- Campeão: FF Futsal (Canoas)
- Vice: Ju Futsal (Caxias do Sul)
Sub-15
Conferência Oeste
- Campeão: ASF (Vera Cruz)
- Vice: Asaf (Santo Ângelo)
Conferência Leste
- Campeão: ACBF (Carlos Barbosa)
- Vice: AADE (Carlos Barbosa)
Sub-17
Conferência Oeste
- Campeão: Alaf (Lajeado)
- Vice: Arsenal (Não-Me-Toque)
Conferência Leste
- Campeão: ACBF (Carlos Barbosa)
- Vice: AAPF (Bento Gonçalves)
Sub-20
- Campeão: ACBF (Carlos Barbosa)
- Vice: União Parobé (Parobé)
Supertaça Farroupilha - LGF
- Campeão: Lagoa EC (Lagoa Vermelha)
- Vice: Passo Fundo (Passo Fundo)
Taça Farroupilha Alto Uruguai - LGF
- Campeão: Soberano (Sarandi)
- Vice: Lokomotiv (Palmeira das Missões)
Taça Farroupilha Central - LGF
- Campeão: AAGF (Agudo)
- Vice: Santa Cruz (Santa Cruz do Sul)
Taça Farroupilha Metro-Serra - LGF
- Campeão: Vélez (Camaquã)
- Vice: ACBF (Carlos Barbosa)
Taça Farroupilha Noroeste - LGF
- Campeão: Entre-Ijuís (Entre-Ijuís)
- Vice: Santa Rosa (Santa Rosa)
Taça Farroupilha Norte - LGF
- Campeão: Lagoa EC (Lagoa Vermelha)
- Vice: Ibira (Ibiraiaras)
Taça Farroupilha Planalto - LGF
- Campeão: Guarany (Espumoso)
- Vice: Asaf (Campos Borges)
Gauchão Série C - LGF
- Campeão: União TM (Três de Maio)
- Vice: Sobradinho (Sobradinho)
Conferência Oeste
- Campeão: União TM (Três de Maio)
- Vice: Rodeio Futsal (Rodeio Bonito)
Conferência Leste
- Campeão: Sobradinho (Sobradinho)
- Vice: Peñarol (Guaíba)
Feminino
Liga Gaúcha de Futsal
Sub-13
- Campeão: Bola-Bola (Nova Petrópolis)
- Vice: URFF (Roque González)
Sub-15
- Campeão: URFF (Roque González)
- Vice: Gaúcho (Braga)
Sub-20
- Campeão: Celemaster (Uruguaiana)
- Vice: AFC Casablanca (Bom Princípio)
Gauchão Série A - LGF
- Campeão: Celemaster (Uruguaiana)
- Vice: Malgi (Pelotas)
Federação Gaúcha de Futsal
Masculino
Sub-11
- Campeão: É os Guri (Passo Fundo)
- Vice: Real Street/Passo Fundo (Não-Me-Toque)
Copa dos Campeões
- Campeão: SER Santiago (Santiago)
- Vice: Russo Preto (Não-Me-Toque)
Copa RS
- Campeão: ACBF (Carlos Barbosa)
- Vice: SER Santiago (Santiago)
Copa RS sub-15
- Campeão: Paulista (Pelotas)
- Vice: Joga 10 (Camaquã)
Copa RS sub-20
- Campeão: SER Triunfo (Triunfo)
- Vice: Los Bravos (Taquari)
Série Prata
- Campeão: Cerro Largo (Cerro Largo)
- Vice: Ijuí Futsal (Ijuí)
Série Bronze
- Campeão: AGE (Guaporé)
- Vice: SER Cacequi (Cacequi)
Feminino
Sub-11
- Campeão: URFF (Roque González)
- Vice: Celemaster (Uruguaiana)
Sub-13
- Campeão: Ideau Feminy (Getúlio Vargas)
- Vice: URFF (Roque González)
Sub-15
- Campeão: Ideau Feminy (Getúlio Vargas)
- Vice: URFF (Roque González)
Sub-17
- Campeão: Vila Nova (Passo Fundo)
- Vice: URFF (Roque González)
Copa Abertura
- Campeão: Imigrante (Bento Gonçalves)
- Vice: Celemaster (Uruguaiana)
Copa RS
- Campeão: Imigrante (Bento Gonçalves)
- Vice: Celemaster (Uruguaiana)
Série Prata
- Campeão: América (Pejuçara)
- Vice: Vila Nova (Passo Fundo)
Série Bronze
- Campeão: Cristal (Pelotas)
- Vice: Real Merengue (Santa Maria)
43 títulos distribuídos
- 5 - ACBF (Carlos Barbosa)
três de base e dois adultos
- 2 - Atlântico (Erechim)
dois adultos
- 2 - Celemaster (Uruguaiana)
um de base e adulto
- 2 - Ideau Feminy (Getúlio Vargas)
dois de base
- 2 - Imigrante (Bento Gonçalves)
dois adultos
- 2 - Korpus (Candelária)
dois de base
- 2 - Lagoa EC (Lagoa Vermelha)
dois adultos
- 2 - SER Santiago (Santiago)
dois adultos
- 2 - União TM (Três de Maio)
dois adultos
- 2 - URFF (Roque González)
dois de base
- 1 - AAGF (Agudo)
um adulto
- 1 - AGE (Guaporé)
um adulto
- 1 - Alaf (Lajeado)
um de base
- 1 - América (Pejuçara)
um adulto
- 1 - ASF (Vera Cruz)
um de base
- 1 - Associação Sobradinho (Sobradinho)
um adulto
- 1 - Bola-Bola (Nova Petrópolis)
um de base
- 1 - Cepe (Canoas)
um de base
- 1 - Cerro Largo (Cerro Largo)
um adulto
- 1 - Cristal (Pelotas)
um adulto
- 1 - É os Guri (Passo Fundo)
um de base
- 1 - Entre-Ijuís Futsal (Entre-Ijuís)
um adulto
- 1 - FF Futsal (Canoas)
um de base
- 1 - Guarany (Espumoso)
um adulto
- 1 - Paulista (Pelotas)
um de base
- 1 - Real Gaúcho (Porto Alegre)
um de base
- 1 - SER Triunfo (Triunfo)
um de base
- 1 - Soberano (Sarandi)
um adulto
- 1 - Vélez (Camaquã)
um adulto
- 1 - Vila Nova (Passo Fundo)
um de base