Confira os campeões do futsal gaúcho em 2025

Ainda com bola rolando pelos ginásios do Rio Grande do Sul, os times de futsal, adultos e de base, no masculino e no feminino, já levantaram 39 taças nas mais variadas competições organizadas pelas entidades que regulam o esporte profissionalmente no Estado: Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) e Liga Gaúcha de Futsal (LGF).